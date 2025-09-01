◆米大リーグ ドジャース１―６Ｄバックス（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）の本拠地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で出場したが、５回に味方のボーンヘッドによる“幻の犠飛”で打点を逃し、３打数無安打１四球で連続試合安打は３で止まった。チームは拙攻拙守の連続と王者らしからぬ戦いで２連敗。同地区２位のパドレスに１ゲーム差に迫られた。

“幻の犠飛”に本拠地はため息に包まれた。０―０の５回無死二、三塁。大谷は飛距離３００フィート（約９１・４メートル）と犠飛としては十分の飛球を左翼定位置付近に打ち上げた。送球は捕手の左側へそれたが、三走の「キケ」ことＥ・ヘルナンデスが本塁にスライディングせずにタッチアウト。スライディングを指示した次打者・ベッツの位置も悪く、まさかのボーンヘッドで先制点を逃した。

試合後、Ｅ・ヘルナンデスは「ムーキー（ベッツ）を見ていなかった。そしてスライディングせず、アウトになった」と言葉少な。ロバーツ監督は「（ベッツも）理想的には走者に見える位置にいなければならなかったが、間に合わなかった」と全体のミスと指摘した。７回にはベッツの適時打でチーム１６イニングぶりの得点を挙げたが、反撃は１点止まりだった。

守備では１点ビハインドの７回無死二、三塁から中飛を処理したパヘスの三塁送球が悪送球となり、まさかの“２点犠飛”で決定的な３点差となった。勝った２位パドレスと１ゲーム差に縮まり、ド軍の地区優勝マジックは２５のまま。大谷も最近８戦４安打と低調だ。指揮官は「我々は自滅した。本来はあり得ないような集中力の欠如が目立った」と怒りが収まらなかった。（中村 晃大）