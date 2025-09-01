Moneytree LINKとの連携で入力作業を大幅削減！日本ビズアップ「BIZUP経費精算」

日本ビズアップは、2025年8月27日、クラウド型経費精算システム「BIZUP経費精算」を新たにリリースしました。

日本ビズアップは、2025年8月27日、クラウド型経費精算システム「BIZUP経費精算」を新たにリリース。

このシステムには、マネーツリーが提供する金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」との連携機能を標準搭載しており、法人・個人の銀行口座やクレジットカード、電子マネーの取引明細を自動で取り込み、経費データとして登録することが可能です。

■経費精算の効率化をさらに加速

近年、企業のバックオフィス業務において、経費精算の効率化と正確性の向上は重要な課題となっています。

今回リリースした「BIZUP経費精算」は、領収書読取機能や承認ワークフローに加え、Moneytree LINKとの連携機能を備えることで、従来の手入力に依存していた経費処理を大幅に効率化できます。

具体的には、以下の機能を利用できます。

・法人・個人の銀行口座取引明細を自動で取得

・クレジットカードや電子マネーの利用明細を自動で取得

・取得したデータを経費データとして即時登録

これにより、経費データ入力の手間を削減し、入力ミスの防止と業務効率の向上を実現します。

■BIZUP経費精算について

スマートフォン1台で経費申請〜承認をシンプルに完結でき、クレジットカード・電子マネー・銀行明細を自動取得してミスを削減します。

交通費もICカードや乗降駅入力から自動計算し、領収書撮影によるAI-OCRで日付・金額・支払先を自動で読み取ります。

クラウド発展会計とのAPI連携・他社会計ソフトとのCSV連携により会計処理を自動化し、電子帳簿保存法にも対応してペーパーレス経理を実現します。

■マネーツリー社の「Moneytree LINK」について

Moneytree LINKは、国内2,500以上の銀行口座、クレジットカード、電子マネー、マイル・ポイントカード、証券口座の金融データを集約するAPIを提供しています。

サービスにおいて業界最高水準のセキュリティ、プライバシー保護、透明性を実現し、中立性の高い金融データプラットフォームとして認知されています。

BIZUP経費精算では、このプラットフォームを活用することで、ユーザーは金融取引データを直接取り込み、効率的かつ正確に経費管理を行うことができます。

