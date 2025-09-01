NHK『いないいないばあっ！』の「ワンワン」が ボール入りぬいぐるみに！バンダイナムコヌイ「ぷりぬいぽんぽん」

バンダイナムコヌイは、ぬいコレのぷりぬいシリーズに新しく仲間入りした、ボール入りぬいぐるみシリーズ「ぷりぬいぽんぽん」からNHK『いないいないばあっ！』「ワンワン」を2025年11月に発売します。

バンダイナムコヌイ「ぷりぬいぽんぽん」

種類数：全1種

発売日：2025年11月予定

発売元：バンダイナムコヌイ

ECサイト「shopぬい」では2025年8月28日(木)より予約販売開始します(発売元：株式会社バンダイナムコヌイ)

■ぷりぬいぽんぽんはキャラクターがまんまるにデザインされたかわいいデフォルメのボール入りぬいぐるみ

「ぷりぬいぽんぽん」はかわいいデフォルメデザインで人気のぷりぬいシリーズから新登場した、まんまるデフォルメデザインが愛らしいボール入りのぬいぐるみシリーズです。

ぬいぐるみの中にボールが入っていて、コロコロ転がしてボール遊びが楽しめ、大人の手のひらにちょうど収まるボールのまんまる感が可愛らしく癒されます。

また、お子様が遊ぶ場合にもちょうどよいサイズ感と優しい軽さで、初めてのボール遊びにもぴったりです。

ボール入りのぬいぐるみは実用新案登録出願中となっています。

※ボールの空気がなくなったときは保護者の方がボール用の空気入れでいれてください。

