¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼Àï¤Ç·è¾¡¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤ëÂç³èÌö¤ò¸«¤»¡¢£²¡½£±¤Î·à¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿»°ãø¤ÏºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤È¡¢£±¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£´£´Ê¬¤ËÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Á°Àþ¤ØºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£
È´¤±½Ð¤·¤¿£Æ£×¥Ö¥é¥¸¥ã¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥À¤¬ÎäÀÅ¤ËÁê¼ê£Ç£Ë¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£»°ãø¤ÎÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¡¢¾ï¾¡¤Î¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Ã¤ò·âÇË¡£ËÜµòÃÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬´¿´î¤ËÍÉ¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñºÝÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ç¡¼¥¿ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö£Æ£ï£ô£Í£ï£â¡×¤Ï¡¢»°ãø¤¬¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£³²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤ò±é½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¡Ö£¸¡¦£°ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡×¤È£Í£Ö£Ð¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê²£ÃÇËë¤òÈäÏª¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬»°ãø¤Î´é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿µðÂç²£ÃÇËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÊóÆ»¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ´ü¸Â¤Ï£¹·î£±Æü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Þ¤À¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÂÀè¤Ë»ÄÎ±¤òà½ËÊ¡á¡£»°ãø¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¤È¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡»°ãø¤Ï¤³¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ò¹Ô¤¦¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®Í½Äê¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£