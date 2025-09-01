甘くとろける“やきいも”の味わいを手軽に楽しめる！ブルボン「のせて焼くやきいもシート」

ブルボンは、パンにのせて焼くことでパンに染み込み、蜜芋のような食味が楽しめる食品シート「のせて焼くやきいもシート」を2025年9月1日(月)より販売中です。

ブルボン「のせて焼くやきいもシート」

内容量 ：75g(5枚)

発売日 ：2025年9月1日(月) 全国発売

販売チャネル(予定) ：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：8カ月

「のせて焼くやきいもシート」は、さつまいもの中でも甘みが強い「紅はるか」のペーストを使用しています。

パンにのせてトースターで焼くことで、パンにじゅわっと染み込んだ濃密な甘みととろっとした食感、さらにはこんがりとした焼き目の香ばしさを楽しめます。

