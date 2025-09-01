「高見え衝撃レベル！」【しまむら】着回し力100点♡「かぎ針カーデ」

おしゃれで高見えし、気軽に取り入れられるアイテムがあると、毎日のコーデがぐっと楽になりそう。【しまむら】の「かぎ針カーデ」は、まさにそんな一枚かも。羽織としてもキャミワンピなどのインナーとしても使えるデザインで、着回し力優秀。さまざまなコーデを楽しめるカーディガンです。

襟付き × 刺繍で高見えするカーディガン

【しまむら】「エリツキカギバリカーデ」\1,639（税込）

透け感のある生地にコード刺繍が映えるカーディガン。襟付きのデザインで、ボタンを留めて着ても留めずに羽織ってもシャレ見えしそうです。この価格とは思えない繊細な刺繍で、@chii_150cmさんも「高見えなのにお値段お安すぎて衝撃」とコメント。甘くなりがちな刺繍アイテムも、ワイドなタックパンツを合わせれば程よくカジュアルに。黒インナーをプラスして全体を引き締めるのもおすすめの着こなしです。

ワントーンコーデでこなれ感アップ

難しく感じがちなホワイトのワントーンコーデも、かぎ針カーデのテクスチャーや透け感がメリハリを与えてくれるので、のっぺり見えせずぐっとこなれた印象に。大人の洗練された着こなしが完成します。

キャミワンピにプラスして華やかに

キャミワンピースのインナーにかぎ針カーデを取り入れたコーデ。シンプルデザインのワンピースに存在感ある刺繍が加わり好相性。襟の縁やボタンにまでデザインが施されているので、アクセサリーを加えなくても顔まわりが華やぎます。ナチュラルさもありつつ、きれいめな雰囲気を楽しめるスタイルです。

ロングスカートと合わせて上品スタイルに

女性のやさしい雰囲気を引き出してくれる、ロングスカート合わせのナチュラルスタイル。袖口や裾がスカラップ仕様になっていて、さりげない部分にもこだわりを感じさせます。シンプルな着こなしも、上品な仕上がりに。

