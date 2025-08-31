¥ì¥¢¥ë¤ÇCL3Ï¢ÇÆ¤ÎÌ¾DF¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¹¤éÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤¬¡¢²»³Ú³¦¤ËÅÅ·â»²Àï¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¥·¥³¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ë²ÃÆþ¸å¡¢¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿39ºÐ¤Î¥é¥â¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCIBELES¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É»þÂå¤Ë¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò½Ë¤Ã¤¿¥·¥Ù¡¼¥ì¥¹¹¾ì¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØDaily Mail¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÍÁ³¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¹¤éÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¹óÉ¾¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥é¥Æ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤À¡ª¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¥é¥â¥¹¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤ÎÈà¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Mi historia, mi música. // My story, my music.— Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025
CIBELES - August 31
19h CEST
1PM ET
12PM CT pic.twitter.com/9anCsHpdzt