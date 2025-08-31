¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Î¥é¥â¥¹ photo/Getty Images

¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤¬¡¢²»³Ú³¦¤ËÅÅ·â»²Àï¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥­¥·¥³¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ë²ÃÆþ¸å¡¢¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿39ºÐ¤Î¥é¥â¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCIBELES¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É»þÂå¤Ë¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò½Ë¤Ã¤¿¥·¥Ù¡¼¥ì¥¹¹­¾ì¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØDaily Mail¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

8·î31Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òµî¤Ã¤¿»þ¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö·¯¤ËÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ç¤âËÍ¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ïµî¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·¯¤ÏËÍ¤ËÈô¤Ö¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥­¥ã¥ê¥¢¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢½½»ú²Í¤Î¥í¥¶¥ê¥ª¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¥é¥â¥¹¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÍÁ³¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¹¤éÊ¹¤­¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¹óÉ¾¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥é¥Æ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤À¡ª¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£

¥é¥â¥¹¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤ÎÈà¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£