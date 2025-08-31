µþÅÔ¤¬5È¯²÷¾¡¡¡ÀîºêF¡¢ GÂçºå¤Ï·â¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤¹¡¡ J1Âè28Àá¤Þ¤È¤á
2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤¬30Æü¤È31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Á°Àá¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÈÂÐÀï¡£15Ê¬¡¢FW¸¶ÂçÃÒ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¾å¤ËÆÍ¤»É¤·µþÅÔ¤¬ÀèÀ©¡£¤½¤Î5Ê¬¸å¤Ë¤ÏMF»³ÅÄÉö´î¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÅ¨¿Ø¤òÆÍÇË¤·¤¿¸¶ÂçÃÒ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Þ¤Ç¿¯Æþ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ßÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£30Ê¬¤Ë¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¥¨¥ê¥¢¥¹¤Îµ»¤¢¤ê¥´¡¼¥ë¤Ç3ÅÀÌÜ¡£Á°È¾¤À¤±¤ÇµþÅÔ¤¬3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å80Ê¬¤Ë¤Ïº¸CK¤«¤éFWÄ¹Âô½Ù¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ì¤Ï¥¡¼¥Ñ¡¼¤ËËÉ¤¬¤ì¤ë¤â¤³¤Ü¤ìµå¤òMFÃæÌîÎÜÇÏ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç4ÅÀÌÜ¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏMF±üÀî²íÌé¤âÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢µþÅÔ¤¬5-0¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯·â¤Á¹ç¤¤¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î»î¹ç¤À¡£¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¾ÅÆî¤Ï13Ê¬¡¢MF¾®ÌîÀ¥¹¯²ð¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FWÆóÅÄÍý±û¤¬¥¡¼¥Ñ¡¼Æ¬¾å¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£37Ê¬¤Ë¤ÏÊ¿²¬ÂçÍÛ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î3Ê¬¸å¤ËGÂçºå¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸³°¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¡£DF½éÀ¥Î¼¤ÎÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤ËDFÊ¡²¬¾ÂÀ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¾ÅÆî¤Ï45Ê¬¤ËDF´Ü¹¬´õ¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¿ôÅªÉÔÍø¤Î¾õ¶·¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¾®ÅÄÍµÂÀÏº¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£Àª¤¤¤Å¤¤¤¿¾ÅÆî¤À¤Ã¤¿¤¬¿ôÅªÉÔÍø¤Î¾õ¶·¤¬¸·¤·¤¯¡¢49Ê¬¤ËMFÈþÆ£ÎÑ¡¢53Ê¬¤ËDFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¤Ë·è¤á¤é¤ì°ìµ¤¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£GÂçºå¤Ï88Ê¬¤ËMF¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥é¡¼¥Î¤¬¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÇFW¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê¤È¥Ñ¥¹¸ò´¹¤·¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯¹¶¡£¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤êµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏFW»³²¼ÎÊÌé¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î5ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¾ÅÆî¤ÏDFÂç´ä°ìµ®¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤âÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£°ì»þ¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÏMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï1ÅÀ¤¬±ó¤¯¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè28Àá»î¹ç·ë²Ì¡Û
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¡5-0¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡1-0¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
²£ÉÍFC¡¡0-0¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¡5-3¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¡4-5¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå
Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¡2-1¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¡1-0¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡1-1¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¡1-1¡¡FCÅìµþ
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¡1-1¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¡Ú½ç°Ì¡Û
1°Ì¡¡µþÅÔ¡Ê54/+22¡Ë
2°Ì¡¡Çð¡Ê53/+14¡Ë
3°Ì¡¡¿À¸Í¡Ê53/+11¡Ë
4°Ì¡¡¼¯Åç¡Ê52/+14¡Ë
5°Ì¡¡Ä®ÅÄ¡Ê50/+14¡Ë
6°Ì¡¡¹Åç¡Ê50/+14¡Ë
7°Ì¡¡±ºÏÂ¡Ê47/+9¡Ë
8°Ì¡¡ÀîºêF¡Ê45/+12¡Ë
9°Ì¡¡GÂçºå¡Ê40/-5¡Ë
10°Ì¡¡CÂçºå¡Ê39/+3¡Ë
11°Ì¡¡²¬»³¡Ê39/-2¡Ë
12°Ì¡¡Ê¡²¬¡Ê37/¡Þ0¡Ë
13°Ì¡¡À¶¿å¡Ê33/-5¡Ë
14°Ì¡¡ÅìµþV¡Ê32/-12¡Ë
15°Ì¡¡FCÅìµþ¡Ê31/-12¡Ë
16°Ì¡¡Ì¾¸Å²°¡Ê29/-8¡Ë
17°Ì¡¡²£ÉÍFM¡Ê25/-9¡Ë
18°Ì¡¡¾ÅÆî¡Ê25/-21¡Ë
19°Ì¡¡²£ÉÍFC¡Ê23/-18¡Ë
20°Ì¡¡¿·³ã¡Ê20/-21¡Ë
Á´°÷¤Î°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¤¤¿¥´¥é¥Ã¥½¡ª— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 31, 2025
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é #°ËÆ£Ã£ºÈ ¤¬»ý¤Á±¿¤Ó
PA³°¤«¤é±¦Â°ìÁ®
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥³¡¼¥¹¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÁ´¤Æ¤¬´°àú¤Ê
°ËÆ£¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ÇÀîºêF¤¬ÀèÀ©¡ª
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá
ÀîºêF¡ßÄ®ÅÄ
#DAZN ÌµÎÁLIVEÇÛ¿®Ãæ #J¤ß¤è¤¦¤¼#J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN#ÀîºêFÄ®ÅÄ