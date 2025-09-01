¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¼óÇ¾²ñµÄ³«Ëë¡¡Ãæ¹ñ¡È¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÂÐ¹³»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡É¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÁÀ¤¤¡¡ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë¤Ï20¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ
Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬¤¤Î¤¦¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅ·ÄÅ¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Á¤é¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
20¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¼é¤ë¤¦¤¨¤Ç¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï°ìÁØ½Å¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç½¬»á¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀªÎÏ³ÈÂç¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¬»á¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È¤â²ñÃÌ¡£´Ø·¸²þÁ±¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Ï´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÃæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤Î²ñÃÌ¤ò¥¤¥ó¥É¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¹¥µ¡¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï²ñµÄ¤òÄÌ¤¸¥¢¥á¥ê¥«¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¹ñ¡¹¤È¤Î·ëÂ«¤ò¶¯¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥·¥ã¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤Ï31Æü¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎËµ¤é¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥·¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ¶á¤ÎÀÜ¿¨¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È½¬»á¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï9·î2Æü¤ËËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£