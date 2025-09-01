天津港の貨物ヤードからモンゴル・ウランバートルに向け出発する中欧・中亜班列。（資料写真、天津＝新華社記者／趙子碩）

【新華社天津8月31日】中国天津市は「一帯一路」の海路と陸路がつながる重要な港湾都市、中国と「一帯一路」沿線国を結ぶ六つの経済回廊の一つ「新ユーラシア・ランドブリッジ経済回廊」の重要な拠点であり、上海協力機構（SCO）関係国との間で活発な貿易往来がある。

天津港は、中国と欧州を結ぶ国際貨物列車「中欧班列」の発展に力を入れ、中国とSCO関係国を結ぶ貿易ルートを円滑にしている。ここ数年は二連浩特（エレンホト）、満洲里、阿拉山口、コルガスを経由する中欧班列や中亜班列（中央アジアとの国際貨物列車）を開通させ、天津市とSCO関係国との2024年の貿易額は前年比21.9％増の895億元（1元＝約21円）となった。

今年5月には天津港でウズベキスタン・タシケントに直行する海上・鉄道複合一貫（シーアンドレール）輸送の中亜班列が開通。天津とSCO加盟国を結ぶ国際物流ルートがさらに円滑化した。

天津港物流発展の康緂（こう・がい）物捷第3管理部副経理は「天津からウズベキスタンへの貨物列車はこれまで、中国−モンゴル−ロシアルートを経由してタシケントに向かっていたが、距離が長く、通関地も多かった。新たなルートは約800キロ短縮される」と紹介した。

「黄金ルート」と呼ばれる天津からユーラシア大陸を横断するルートは今年、新たな成長期を迎えた。天津税関管轄区を出発した中欧・中亜班列は上半期（1〜6月）だけ前年同期比18.4％増の合計365本となり、天津はSCO経済・貿易協力の重要な結節点となっている。

中国交通運輸部によると、24年にSCO関係国・地域を経由した中欧班列は前年比10.7％増の1万9千本となった。（記者/張宇蒞）