季節の変わり目に♡ARNEのPDRNアンプルがメガ割で特別価格！

季節の変わり目は肌のコンディションが揺らぎやすく、スキンケアの見直しが欠かせません。そんな時期に頼れるのが、韓国発のPDRN専門ブランド「ARNE（アルネ）」のアイテム。純粋PDRNを配合した美容液が、今回のメガ割で特別価格に登場します。おうちにいながら、ワンランク上のケアを叶えたい方は見逃せません♪

ARNEとは？ブランドのこだわり

ARNE（アルネ）は韓国発のPDRN専門スキンケアブランド。ブランドの核となる成分は純粋PDRN（10,000ppm＝1%）で、研究開発から製造までを一貫して行い、肌科学に基づいた設計が特長です。

PDRNは鮭由来のDNA断片で、韓国の美容分野でも注目されている成分。SNSや美容インフルエンサーの間でも話題を集めています。

メガ割注目！2つのPDRNアンプル

ラステロPDRNアンプル（30ml）



明るく透明感のある印象を目指したい方や、施術前後のホームケアを探している方におすすめ。

エクセルリーニョPDRNアンプル（30ml）



ハリ不足や弾力感の低下が気になる方、年齢に応じたお手入れをしたい方にぴったり。

今回のメガ割で特別価格になるのは、美容液2種。どちらも30mlサイズ、無着色でどんな肌タイプにも取り入れやすい設計です。

普段のスキンケアにプラスするだけで、自宅で手軽に美容皮膚科レベルのケアを体験できるのがARNEの魅力。

季節の変わり目で揺らぎやすい時期に、頼れるアイテムとしてぜひ取り入れてみてください。

今だけのメガ割チャンスをお見逃しなく

季節の変わり目で肌トラブルが気になり始めたら、ARNEのPDRNアンプルが頼れる味方に。

今回のメガ割は、通常よりお得に手に入る貴重なチャンスです。肌の明るさやハリ感をサポートする2種類のアンプルで、自宅ケアをワンランクアップしてみませんか？

この機会にぜひチェックしてみてください♡