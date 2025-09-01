中国・天津市で8月31日から、習近平国家主席やロシアのプーチン大統領ら首脳が参加し、上海協力機構の首脳会議が開かれています。

31日夜に開幕した上海協力機構の首脳会議には、ロシアやトルコなど20か国あまりの首脳が参加しています。

歓迎式典で、習近平国家主席は「世界の変革が加速し、不安定で不確実、予測不可能な要素が増大する中、地域の平和と安定を維持し、各国の発展と繁栄を促進する上海協力機構の責任は、一層重要になっている」と述べました。

会議では、多国間協力の重要性などについて意見が交わされ、「天津宣言」が採択される見通しです。

中国としては、今回の首脳会議で、保護主義を強めるアメリカに反発する新興国を取り込むことで、国際社会における主導権を握りたい狙いがあります。

また、会議に先立ち、習近平国家主席は、およそ7年ぶりに中国を訪問したインドのモディ首相と首脳会談を行いました。

インドをめぐっては、アメリカのトランプ政権が関税を50％に引き上げ、関係が悪化する中で、中国はレアアースの供給拡大を約束するなど、急接近を見せています。

さらに、9月3日に行われる北京での軍事パレードでは、習主席と、プーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記の3人が初めて並び立つ歴史的な場面を演出し、中国の力をアピールしたい考えです。