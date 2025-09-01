ブライトンvsマンチェスター・C 試合記録
【プレミアリーグ第3節】(AMEXスタジアム)
ブライトン 2-1(前半0-1)マンチェスター・C
<得点者>
[ブ]ジェームズ・ミルナー(67分)、ブラヤン・グルダ(89分)
[マ]アーリング・ハーランド(34分)
<警告>
[ブ]ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(16分)、ヨエル・フェルトマン(77分)
[マ]アブドゥコディル・フサノフ(63分)、ラヤン・アイト・ヌーリ(69分)
└三笘薫が逆転アシスト!! “背番号20”ミルナーの6季ぶり弾で反撃始めたブライトン、マンチェスター・C破って今季リーグ初勝利
