1,000円分お得に食事が楽しめる！猪苗代観光協会 プレミアム付き食事券「猪イート」

猪苗代観光協会は、猪苗代町の飲食店を応援するため、プレミアム付き食事券「猪イート」の一般販売を令和7年9月1日(月)より開始します。

2,000円で3,000円分(500円券×6枚つづり)の食事券として、猪苗代町内の対象飲食店で利用できます。

○主な内容

1. 商品券名称

飲食店応援プレミアム付きチケット事業(猪イート)

2. 額面

1セット3,000円(販売額：2,000円(税込)) ※500円券×6枚

3. 発行枚数

10,000セット(町民向け5,000セット、一般向け5,000セット)

4. 販売方法・場所

一般販売は以下の2つの方法で購入できます。

(1) セブンチケット

販売開始日時：9月1日(月)午前10時

購入方法 ：全国のセブン‐イレブン店舗のレジで

引換券(2,000円)を購入ください。

その後、猪苗代観光協会にて引換券を

プレミアム付きチケットに交換してください。

引換場所 ：猪苗代観光協会 窓口

引換時間 ：9月1日(月) ：午前10時〜午後5時

9月2日(火)以降：午前8時30分〜午後5時

セブンコード：112-601 猪苗代町 飲食店応援プレミアム付きチケット「猪イート」

(2) 猪苗代観光協会

販売開始日時 ：9月1日(月)午前10時

9月2日(火)以降の販売時間：午前9時〜午後5時

販売場所 ：猪苗代観光協会 窓口

■利用にあたって

利用期間：令和7年9月1日(月)〜令和8年2月28日(土)

購入制限：お一人様10セットまで

利用上限：1回の利用につきお一人様30,000円分まで

(町民向け) 猪苗代観光協会

※初日のみ猪苗代町役場 町民ホールにて販売。

(町外向け) セブン‐イレブン及び猪苗代観光協会

※セブン‐イレブンのチケット端末で販売するチケットは猪苗代観光協会での原券引換が必要になります。

引換前のチケットは利用できませんのでご注意ください。

5. 販売開始

令和7年8月30日(土)午前10:00より(町民限定)

令和7年9月1日(月) 午前10:00より(一般販売)

※売切次第販売終了

6. 利用期間

令和7年9月1日(月)〜令和8年2月28日(土)まで

7. 利用店舗

参画申し込みを行った町内飲食店

8. 注意点

・現金との引き換え、払い戻しはできません。

・お釣りは出ませんので、額面以上で利用ください。

・盗難、紛失、滅失について、同協会は責任を負いません。

・他チケット(新そば券、猪苗代クーポン)との併用はできません。

