KLMオランダ航空は2025年8月27日から9月11日まで、『リアルディール・セール』を実施し、期間限定の割引航空券をKLM公式ウェブサイトならびにKLMアプリで販売中。

KLMオランダ航空『リアルディール・セール』

・販売期間 ：2025年8月27日から2025年9月11日まで

・対象旅行期間：2025年9月1日から2026年6月30日まで

KLMオランダ航空は2025年8月27日から9月11日まで、『リアルディール・セール』を実施し、期間限定の割引航空券をKLM公式ウェブサイトならびにKLMアプリで販売中です。

期間中は日本発着アムステルダム往復エコノミークラス13万6,430円*、プレミアムコンフォートクラス27万7,120円*、ビジネスクラス49万8,370円*から販売します。

*税金等込みの最低料金

■日本―アムステルダム 2025年夏期スケジュール(2025年10月25日まで)

【成田 ⇔ アムステルダム(直行便)】

区間 ：成田→AMS

便名 ：KL862

出発時刻：12:35

到着時刻：19:25

運航日 ：毎日

区間 ：AMS→成田

便名 ：KL861

出発時刻：14:15

到着時刻：10:45(+1)

運航日 ：毎日

区間 ：成田→AMS

便名 ：KL864

出発時刻：08:55

到着時刻：16:00

運航日 ：火曜日

備考 ：9月29日以降

区間 ：AMS→成田

便名 ：KL863

出発時刻：10:40

到着時刻：07:10(+1)

運航日 ：月曜日

備考 ：9月28日以降

【関西 ⇔ アムステルダム(直行便)】

区間 ：関西→AMS

便名 ：KL868

出発時刻：12:55

到着時刻：19:50

運航日 ：火・木・土

備考 ：9月28日まで

区間 ：AMS→関西

便名 ：KL867

出発時刻：14:35

到着時刻：11:20(+1)

運航日 ：月・水・金

備考 ：9月27日まで

区間 ：関西→AMS

便名 ：KL868

出発時刻：12:55

到着時刻：19:50

運航日 ：月・火・木・土・日

備考 ：9月29日以降

区間 ：AMS→関西

便名 ：KL867

出発時刻：14:35

到着時刻：11:20(+1)

運航日 ：月・水・金・土・日

備考 ：9月28日以降

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 期間限定でお得にフライト！KLMオランダ航空『リアルディール・セール』 appeared first on Dtimes.