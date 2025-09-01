期間限定でお得にフライト！KLMオランダ航空『リアルディール・セール』
KLMオランダ航空は2025年8月27日から9月11日まで、『リアルディール・セール』を実施し、期間限定の割引航空券をKLM公式ウェブサイトならびにKLMアプリで販売中。
・販売期間 ：2025年8月27日から2025年9月11日まで
・対象旅行期間：2025年9月1日から2026年6月30日まで
期間中は日本発着アムステルダム往復エコノミークラス13万6,430円*、プレミアムコンフォートクラス27万7,120円*、ビジネスクラス49万8,370円*から販売します。
*税金等込みの最低料金
■日本―アムステルダム 2025年夏期スケジュール(2025年10月25日まで)
【成田 ⇔ アムステルダム(直行便)】
区間 ：成田→AMS
便名 ：KL862
出発時刻：12:35
到着時刻：19:25
運航日 ：毎日
区間 ：AMS→成田
便名 ：KL861
出発時刻：14:15
到着時刻：10:45(+1)
運航日 ：毎日
区間 ：成田→AMS
便名 ：KL864
出発時刻：08:55
到着時刻：16:00
運航日 ：火曜日
備考 ：9月29日以降
区間 ：AMS→成田
便名 ：KL863
出発時刻：10:40
到着時刻：07:10(+1)
運航日 ：月曜日
備考 ：9月28日以降
【関西 ⇔ アムステルダム(直行便)】
区間 ：関西→AMS
便名 ：KL868
出発時刻：12:55
到着時刻：19:50
運航日 ：火・木・土
備考 ：9月28日まで
区間 ：AMS→関西
便名 ：KL867
出発時刻：14:35
到着時刻：11:20(+1)
運航日 ：月・水・金
備考 ：9月27日まで
区間 ：関西→AMS
便名 ：KL868
出発時刻：12:55
到着時刻：19:50
運航日 ：月・火・木・土・日
備考 ：9月29日以降
区間 ：AMS→関西
便名 ：KL867
出発時刻：14:35
到着時刻：11:20(+1)
運航日 ：月・水・金・土・日
備考 ：9月28日以降
