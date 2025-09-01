力強く踏み込んだ足や躍動感のある尻尾など細部まで表現！プレミアムバンダイ「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023)熱線放射カラーver.」
「プレミアムバンダイ」では、「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023)熱線放射カラーver.」を発売します。
プレミアムバンダイ「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023)熱線放射カラーver.」
・価格 ：4,400円(税込)(送料・手数料別途)
・セット内容：ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023)熱線放射カラーver.
…1
・対象年齢 ：3才以上
・商品サイズ：約H150×W150×D210mm
・商品素材 ：本体…PVC
・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他
・予約期間 ：2025年8月28日(木)10時〜9月30日(火)23時
・商品お届け：2026年1月発送予定
・発売元 ：バンダイ
「プレミアムバンダイ」では、「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023)熱線放射カラーver.」の予約受付中。
リアルな造形と彩色表現で歴代のゴジラ作品の怪獣を続々立体化中のソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」。
その中でも作品の印象的なシーンを再現する新ライン「躍動（ポージング）」より、「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023)熱線放射カラーver.」を商品化します。
〈造形〉
作品のポスターのポージングを徹底再現し立体化。
力強く踏み込んだ足や躍動感のある尻尾など細部まで表現しています。
〈カラーリング〉
映画『ゴジラ-1.0』で圧倒的な存在感を見せたゴジラ(2023)の熱線放射を吐く印象的なシーンを青白いカラーリングで忠実に再現されています。
クリア成型・メタリック塗装により、熱線放射を放つシーンの迫力をリアルに表現しています。
口内のカラーリングはメタリック塗装で美しく表現し、ボディのカラーリングも一般品とは異なる特別仕様で、コレクション性の高い逸品となっています。
TM & (C) TOHO CO., LTD.
※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。
※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※日本国外で販売する可能性があります。
※商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。
