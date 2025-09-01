さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、2025年9月に開催されるKDDIの「au PAY」などでお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。ポイント還元時のポイントは、Pontaポイント。

エディオンで最大5万ポイント

8月22日～9月14日と9月15日～10月8日、10月9日～31日のそれぞれの期間中、エディオンの対象店舗で合計5000円以上をau PAY（コード支払い）で決済すると、抽選で最大5万ポイントが進呈される。

特典と当選数は、5万ポイントが10人、1万ポイントが50人、5000ポイントが200人、500ポイントが1300人。

キャンペーンエントリーが必要。

京王百貨店で最大1万ポイント

9月17日までの期間中、京王百貨店と京王アートマンの対象店舗それぞれで、1回あたり1000円以上をau PAY（コード支払い）で決済すると、抽選で最大1万ポイントが進呈される。

特典と当選数は、1万ポイントが10人、5000ポイントが50人、1000ポイントが100人、100ポイントが1000人。

なお、並行してそれぞれの店舗で利用できる最大5％割引クーポンが配布されている。

ダスキンの対象サービスで1500ポイント

11月7日までの期間中、ダスキンの対象サービスで1回あたり2万円以上の支払いにau PAY（コード支払い）を利用すると、1500ポイント進呈される。

「たぬきの吉日」、auとUQユーザーには追加特典

「たぬきの吉日」は、毎月5の付く日（5日、15日、25日）と8日に実施されているキャンペーン。「au PAY（コード支払い）」の利用でPontaポイントが当たる「たぬきの抽選会」が開催される。「たぬきの大抽選会」実施中は、毎日抽選を受けられる。

「たぬきの抽選会」は、「au PAY（コード支払い）」で200円以上の決済をすると、自動で抽選の対象となる。1等は3000ポイント、2等は100ポイント、3等は20ポイント、4等は10ポイント、5等は1ポイントが即時で加算される。

地域の還元キャンペーン

対象の自治体や地域の対象店舗でau PAYを利用すると、ポイント還元されるキャンペーンが開催されている。