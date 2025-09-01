ロックバンド「ONE OK ROCK」のTaka（37）がライブ中に左足を骨折したことを1日、自身のインスタグラムで明かした。

8月30、31日と日産スタジアムでライブを行った同グループ。Takaは「日産2日目ありがとうあそこにいたマジで全員の愛に支えられたよ！！たすかりました」と感謝を記した。

また「でも骨折してました」と左足がギプスで固定されたショットを投稿し「あとでインスタライブしまーす」と伝えた。

その後のインスタライブで「人生初の公演中に足を骨折しました」と歌唱中に足を着いた際に「もの凄い勢いでぐちゃってなった」と左足小指の付け根を負傷したことを告白。ライブ後、すぐに病院へ行き骨折と診断された。

痛みに耐えながらライブを終えることができたことに「みんなの力があったから投げ出さずに最後までできて、めっちゃいい思い出になってます」としたが、今月6日に北海道、13、14日に大阪での公演が控えており「正直この後、北海道と大阪があるから…もう…悔しい気持ちがいっぱい」と吐露。

それでも「絶対やってみせます。だけど、どういう形でやることが正解かわからないから。ちょっと考えます」としつつ「絶対にやります。みっともない格好でも出て行く」と開催する意向を示した。

また、万全のパフォーマンスができないことにより、返金を求める人には応じるとし「逃げたくないのでやるってだけなんで。全部文句は盛大に受け付けます。ただ、全力でやらせてもらいますので、北海道のみなさん、ぜひそのままライブにお越しください」と呼び掛けた。