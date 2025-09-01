º¬ËÜ½¡»Ò¡ß¾®Æü¸þÀ±°ì¡Øç¥¤ËÍî¤È¤¹¡£¡Ù3¥«¹ñ¸ì¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±é¡¡ÅìÅçµþ¡¢µÜºêÈþÊæ¤é½Ð±é
¡¡º¬ËÜ½¡»Ò¤Ë¤è¤ëÉñÂæ¡Øç¥¤ËÍî¤È¤¹¡£¡Ù¤¬¡¢3¥«¹ñ¸ì¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë½é¾å±é¡¢Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤2¥«·î¸å¤Î3·î¤Ë¡ÈºÇÂ®¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×ºÆ±é¡É¤òëð¤Ã¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿·î´©¡Öº¬ËÜ½¡»Ò¡×¡Øç¥¤ËÍî¤È¤¹¡£¡Ù¤Ï¡¢º¬ËÜ½¡»Ò¡ß¾®Æü¸þÀ±°ì¤Ë¤è¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿60Ê¬¤ÎÄ¶Â®²ñÏÃ·à¡£º£²ó¤Ï±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¤Î3¥«¹ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡ØMarriage Hunting¡Ù¤Ø¤È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢·à¾ì¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡±Ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÊÌºý¡Öº¬ËÜ½¡»Ò¡×Âè8¹æ¡ØWhose playing that ¡Èballerina¡É¡©¤½¤Î¥Ð¥ì¥êー¥Ê¤Î¸ø±é¤Ï¤¢¤Î»Ò¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊEnglish ver.¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Þ¤ê¤¢¡¢Áê¼êÌò¤Ë¤Ï2025Ç¯1·î¤Ëº¬ËÜ¤¬¾å±éÂæËÜ¡¦±é½Ð¡¦Ìõ»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÅçµþ¤¬½Ð±é¡£´Ú¹ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¸µAKB48¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¤Ø¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤ëµÜºêÈþÊæ¡¢Áê¼êÌò¤Ë¤ÏºÇ¶áÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥ó¤¬¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Î¾®Æü¸þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º¬ËÜ¼«¿È¤â3ÅÙÌÜ¤ÎÂ³Åê·èÄê¡£ºòÇ¯¤Ï¼þÇ¯¤Î°ì´Ä¤ÇÌò¼Ô¤Ø¸ÂÄêÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿º¬ËÜ¤À¤¬¡¢¡ÖMarriage Hunting¡×¤Ç¤â¡ÈÆüËÜ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¥ã¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆÍ×¤ò¤Ë¤®¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜºî¤Ï¡¢9·î1Æü～11·î3Æü¤Î´ü´Ö¤ËÅìµþ¤Î¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤òÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖÅìµþÉñÂæ·Ý½Ñº×¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡üº¬ËÜ½¡»Ò¡Êºî¡¦±é½Ð¡¦½Ð±é¡Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê±éÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¡¢3²óÌÜ¤Î¾å±é¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ì¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤¤¤¬¾å²ó¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï±Ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¡¢´Ú¹ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Þ¤Çºî¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç±é·à¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢¤É¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Î¸Å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖMarriage Hunting¡×¤È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤è¤ê¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê±éÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î±²¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¾®Æü¸þ¤¯¤ó¤È¤Þ¤¿º£Ç¯¤âÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀº°ìÇÕÌ³¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é±é¤è¤ê2ºÐºÐ¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Í¡¦¡¦¡¦¸ý¤¬¤Á¤ã¤ó¤È²ó¤ë¤«¤Ê¡¦¡¦¡¦¡£
¡ü¾®Æü¸þÀ±°ì¿ÍÀ¸½é¤Î¡ÖºÆºÆ±é¡×¤Ç¤¹¡£½é±é¤âºÆ±é¤â¡¢ÅÜÅó¤ÎÂæ»ì¤Î±þ½·¤ËÌÜ¤¬²ó¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º¬ËÜ¤µ¤ó¤È¤ÎÇ»Ì©¤ÊÆó¿Í¼Çµï¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤¢¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤ÊÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£²ó¤Ï±Ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È´Ú¹ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤âºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ÏËè²óÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾ï¼±¤ò½³Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë3²óÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂêÌ¾¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÅìÅçµþ²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡×°ÊÍè¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯¤Þ¤¿±é½Ð²È¤Îº¬ËÜ¤µ¤ó¤ÈºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²óËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÆó¿Í¼Çµï¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¡ÖGALAXY TRAIN ¡¾A NEW Musical¡×¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ö¤ê¤Î±Ñ¸ì¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Ê¤ëµ¤¤·¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤±é·àÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Îå¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤Þ¤ê¤¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ëº¬ËÜ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÄ¶Â®²ñÏÃ·à¤òÆó¿Í¤Ç¤·¤«¤â±Ñ¸ì¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤ËÀå¤¬¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¾¯¤·¿´ÇÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤¹¤ëÅìÅç¤µ¤ó¤È¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤òÁÏ¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉáÃÊÆüËÜ¸ì¤Ç¤ÏÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤Êý¡¹¤Ë¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ÆÏ¤±¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥ó¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥ó¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ç´ÑµÒ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº¬ËÜ½¡»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ç¡¢¤·¤«¤â´Ú¹ñ¸ì¤Ç¸ø±é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ÆüËÜ¤Ç¤ÎÉñÂæ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤êÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤È»×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¡¢·Î¸Å¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤Îº¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´ÑµÒ¤ÎÊý¡¹¤Î¿´¤ËÄ¹¤¯µ²±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª
¡üµÜºêÈþÊæº¬ËÜ½¡»Ò¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÓËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÌòÊÁ¤È»ä¤¬Æ±¤¸Ç¯¤¯¤é¤¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º¬ËÜ¤µ¤ó¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ÇÆâÍÆ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ´Ú¹ñ¸ì¤È¤¤¤¦¡¢»ä»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë»î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é·Î¸Å¤ËË×Æ¬¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÈÉñÂæ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
