多くの来場者が集まり、通信の混雑が課題となる大規模音楽フェス。人が集まれば、スマホが繋がりにくくなったり、デジタルチケットやキャッシュレス決済などを使えなくなったりする可能性が高まる。KDDIは、8月29日～31日、山梨県で開催された「SWEET LOVE SHOWER 2025」で、従来比で最大2倍のユーザーを収容できるという新技術搭載の移動基地局車を投入し、より快適な通信環境の構築に取り組んだ。

DB-MMUを投入、移動基地局車の位置も工夫

今回のSWEET LOVE SHOWER 2025で、KDDIは2台の移動基地局車を用意。いずれも「Dual-Band Massive MIMO」（DB-MMU）に対応する機材を搭載し、3.7GHz帯と4.0GHz帯を束ねて通信速度を向上させる。帯域を2倍に広げながら、機器のサイズは2割ほど小さく、重量も4割程度削減できる。

右のポールの白い機材がDB-MMU

DB-MMUは、2025年度のイベントから取り入れられた。直近では、東京都で開催された「コミックマーケット」でも活用。ユーザーからのネガティブな反応も軽減しており、その効果が確かめられている。

移動基地局車は、他キャリアでも運用されているが、KDDIの会場の北側をカバーする移動基地局車は、他社と異なり、とある私有地に置かれていた。これは会場がスリバチ状になっているため。つまり、他社と同じ位置よりも高い効果を発揮できるのがこの位置だという。

実際に会場でスピードテストをしてみたところ、下り速度は84.8Mbps。混雑時にも高速な通信ができる「au 5G Fast Lane」を契約した回線では、同じく222Mbpsであることが確認できた。KDDI コア技術統括本部 オペレーション本部 品質管理部 エリア品質DXグループリーダーの中西愛氏は「人が増えているなかでも、速度が出ているということは効果があるのではないかと判断している」とDB-MMUの効果について評価した。

左がau 5G Fast Lane回線の端末。右が通常の回線の端末

左からNTTドコモ、ソフトバンク、楽天モバイル

通信サービスは、音楽フェスのさまざまな場面で活用される。スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング プロデュース事業本部 アライアンス事業部 プロデュース1課の三並寛知氏は、ハッシュタグをつけて投稿など、SNSを使った施策が多く取り入れられているなか、電波状況が悪いと「（SNSに）投稿できずにノベルティがもらえないなどの機会損失がある」とも話す。

入場チケットもスマートフォンの画面に表示する仕組みで、場内の飲食店も大多数がキャッシュレス決済に対応している。利用者も6～7割ほどがキャッシュレス決済で支払っているといい、通信はすでに音楽フェスにとっても欠かせないインフラになっている。

auサービスを体感できるブース

通信対策は、音楽フェスへの協賛やサポートを行う「au フェスプロジェクト」の取り組みの一環。しかし、それだけではなくフェスを楽しめる企画としてブースもKDDI独自に出展している。

SWEET LOVE SHOWER 2025のauブースでは「ゲームスポット」「AIフォトスポット」「充電スポット」を提供している。ゲームはこれまでもあったが、内容を一新した。衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」を印象付ける内容で、スティックとボタンを操作して、次々に現れるPontaくんに電波を当てる。スコアに応じて景品ももらえる。

Pontaくんに電波を届ける

Pontaくんのおへそにタッチするゲームもある

写真提供：KDDI

新たにローソンとの連携も深めた。auブースとローソンブースは隣接しており、au PAYもしくはPontaパス会員（ライト含む）なら、auブース側に設けられた特別なレーンで商品の会計ができる。ほかにも「povo Data Oasis」（0.5GB、24時間）に対応するなどの特典も用意されている。

ノベルティ（写真提供：KDDI）

多くの来場者を見込める音楽フェス。KDDI パーソナル事業本部 マーケティング本部 マーケティング企画部 統括グループ 小松高久氏は「単にゲームをしてもらうだけではなく、au Starlink Directを理解してもらったり、興味関心につながったりするように（au Starlink Directの）内容をゲームに入れた」と意図を説明する。音楽フェスについて「普段、ショップで出会えない方々と出会える機会。au Starlink DirectやPontaパスを知ってほしい」と話した。

Pixelの編集マジックを体験できるフォトブース

充電スポット

auサービスの説明を受けられる

SWEET LOVE SHOWERにKDDIがブースを出展するのは、今回で3回目。ブースでの体験に磨きをかけ、ゲームを通じたauサービスの魅力の発信やローソンとの連携を強化している。ほかにも、無料でスマートフォンの充電ができる設備も整えられている。

写真中央付近がau PAY/Pontaパスユーザー用レーン。右側が通常のローソンブースのレーン

SWEET LOVE SHOWER 2025は、8月31日まで開催される。