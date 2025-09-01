さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、2025年9月の「楽天ペイ」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元されるポイントは、楽天ポイント。

クラフトパークなどで2倍還元

9月7日までの期間中、クラフトハートトーカイとクラフトパークの対象店舗で楽天ポイントカードを提示して200円以上買い物すると、通常の2倍分ポイント還元される。

キャンペーンエントリーが必要。

飲食店利用で最大1000ポイントが当たる

12月31日までの期間中、対象の飲食店で楽天ポイントカードを提示して1ポイント以上獲得すると、コインが1枚獲得でき、コイン3枚につき1回抽選に参加できる。抽選に当選すると、最大で1000ポイントが進呈される。

特典は、1等が1000ポイント、2等が50ポイント、3等が1ポイント。

キャンペーンエントリーが必要。

対象店舗は、すき家やはま寿司、ガストやくら寿司、ミスタードーナツ、吉野家など。

地域のキャンペーン

地方自治体と連携したキャンペーンが開催されている。

たとえば、福島県浜通り地域では、11月30日までの期間中、対象施設の利用時に楽天トラベルで5000円以上予約し、楽天ペイで決済すると、最大20％分ポイント還元される。（上限は4000ポイント/回、8000ポイント/期間）

毎月実施のキャンペーン

楽天ペイの日、ネット決済で3％還元

毎週日曜日と月曜日に対象のECサイトで楽天ペイ決済すると、最大3％還元される。

キャンペーンエントリーが必要。還元上限は、月合計1万ポイントまで。