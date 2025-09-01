「仮面ライダーゼッツ」より食玩「ゼッツファーストキット」本日発売！
【ゼッツファーストキット】 9月1日 発売 価格：418円
・プラスチックモデル一式（全4種）
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
バンダイは、食玩「ゼッツファーストキット」を9月1日に発売する。価格は418円。
本商品は、特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」に登場するアイテムを食玩アイテムとして再現したもの。
「ゼッツドライバー」と「ゼッツフォン」は付属の「カプセム」をセット可能で、「カプセム」は単品での回転遊びもできる。
また、「ブレイカムゼッツァー」はパーツ差し替え、シール貼り替えで4モードを再現可能となっている。
「仮面ライダーゼッツ フィギュア」は全長約100mmで腕と腰が可動する。
「ゼッツファーストキット」
・プラスチックモデル一式（全4種）
1．ゼッツドライバー&インパクトカプセム/リカバリーカプセム
2．ブレイカムゼッツァー
3．ゼッツフォン&ストリームカプセム
4．仮面ライダーゼッツ&ワンダーカプセム
・ラムネ菓子1個
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
※発売日は流通により前後する場合があります。