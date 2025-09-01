【ゼッツファーストキット】 9月1日 発売 価格：418円

バンダイは、食玩「ゼッツファーストキット」を9月1日に発売する。価格は418円。

本商品は、特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」に登場するアイテムを食玩アイテムとして再現したもの。

「ゼッツドライバー」と「ゼッツフォン」は付属の「カプセム」をセット可能で、「カプセム」は単品での回転遊びもできる。

また、「ブレイカムゼッツァー」はパーツ差し替え、シール貼り替えで4モードを再現可能となっている。

「仮面ライダーゼッツ フィギュア」は全長約100mmで腕と腰が可動する。

「ゼッツファーストキット」

・プラスチックモデル一式（全4種）

1．ゼッツドライバー&インパクトカプセム/リカバリーカプセム

2．ブレイカムゼッツァー

3．ゼッツフォン&ストリームカプセム

4．仮面ライダーゼッツ&ワンダーカプセム

・ラムネ菓子1個

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※発売日は流通により前後する場合があります。