【天津＝吉永亜希子】中露が主導する上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議が３１日、中国の天津で開幕した。

議長を務める中国の習近平（シージンピン）国家主席は、米国のトランプ政権に反発する新興・途上国「グローバル・サウス」を引き寄せ、米国主導の国際秩序に対抗する姿勢を強めている。

中国国営新華社通信によると習氏は同日夜、首脳らを歓迎する晩さん会で、「世界の不確実性が増しており、地域に平和と安定を、各国に繁栄をもたらすＳＣＯの責任はより重くなっている」と訴え、中露主導の多国間枠組みの影響力を誇示した。

首脳会議では、第２次大戦の勝利に関する特別共同声明を発表する予定だ。習氏は９月３日に北京で行う「抗日戦争勝利８０年」の軍事パレードに北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記を招待しており、首脳会議に参加しているプーチン露大統領も含めた３首脳が初めて集う機会となる。「戦勝国」としての立場を強調し、歴史をカードに更なる浸透を図る構えだ。

首脳会議には、プーチン氏やインドのナレンドラ・モディ首相、中央アジアなど加盟国の首脳のほか、正式加盟国ではない国からも、トルコのタイップ・エルドアン大統領とマレーシアのアンワル・イブラヒム首相が出席した。

ＳＣＯの加盟１０か国の総人口は世界人口の４０％を超え、国内総生産（ＧＤＰ）の合計は世界全体の約４分の１を占めるなど、巨大な地域協力機構となっている。

３日の軍事パレードに招かれた正恩氏は近く、専用列車で訪中を開始する可能性が高い。北朝鮮との国境沿いにある中国遼寧省丹東では、中朝を結ぶ線路沿いのホテルの予約が制限され、街中の警備が厳しくなっている。