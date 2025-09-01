【週刊ヤングマガジン 2025年40号】 9月1日 発売 価格：510円

本日9月1日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年40号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭グラビアを飾っているのは、ミスマガジン2025 グランプリに輝いた永岡ゆきねさん。

巻中グラビアには、ミスマガジン2025 ミスヤングマガジンに選ばれた晴こころさん、ミスマガジン2025 ミス週刊少年マガジンに選ばれた江下晏梨さんが登場している。

また巻末には、真白雪澄さん、仲島恵莉奈さん、木部桃花さん、藤原明穂さんのグラビアが掲載されている。

さらに同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、ミスマガジン2025のアザーカットが公開されている。

