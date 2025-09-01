18°Ì¾ÅÆî¤¬¿ôÅªÉÔÍø¤«¤éGÂçºå¤ËµÕÅ¾¤ÇÇÔ¤ì12»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¡¡2¥È¥Ã¥×ÆóÅÄ¡¢¾®ÅÄ¤Îº£µ¨½éÆÀÅÀ¤â¼Â¤é¤º
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¡¡¾ÅÆî4-5GÂçºå¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¡¡¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡Ë
¡¡18°Ì¤Î¾ÅÆî¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇGÂçºå¤ËµÕÅ¾¤ÇÇÔ¤ì¡¢¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾45Ê¬¤ËDF´Ü¹¬´õ¤¬ÆÀÅÀµ¡²ñÁË»ß¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤ÇÀï¤Ã¤¿¸åÈ¾¤Ë4¼ºÅÀ¡£º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë·×5¼ºÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¤¿»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£¸åÈ¾Ä¹¤¯¡Ê¥¹¥³¥¢¡Ë3¡½1¤òÂ³¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá¤¤»þ´Ö¤Ë¼ºÅÀ¤·¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¤Ê¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÅÆî¤Ï¼ç¾¤Çº£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿5ÆÀÅÀ¤ÎFWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤¬¡¢ÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ë¤è¤ë½Ð¾ìÄä»ß¤ÇÉÔºß¡£¥ê¡¼¥°ÀïÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤ò·ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿º£µ¨ÅÓÃæ²ÃÆþ¤ÎFWÆóÅÄÍý±û¤ÈFW¾®ÅÄÍµÂÀÏº¤¬Á°È¾¤Ë¤¤¤º¤ì¤â¶¯Îõ¤Êº£µ¨½éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ÎÀª¤¤¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢5·îÃæ½Ü¤«¤éÂ³¤¯¾¡¤Á¤Ê¤·¤Ï12»î¹ç¤Ë¿¤Ó¤¿¡£