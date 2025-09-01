【UTコレクション「ピーナッツ」】 9月1日 発売 価格： UT 各1,990円 スウェットシャツ 各2,990円

ユニクロは、UTコレクション「ピーナッツ」を9月1日に発売する。

本コレクションは、世界中で愛され続けているコミック「ピーナッツ」の75周年を記念したもの。今回、スヌーピーと仲間たちがデザインされたUT（グラフィックTシャツ）およびスウェットシャツが登場する。価格はUTが各1,990円、スウェットシャツが各2,990円。

UT（グラフィックTシャツ）

サイズ：男女兼用、XS-4XL



ピーナッツ UT/オーバーサイズフィット

スウェットシャツ

【カラー：01 OFF WHITE】【カラー：18 WINE】【カラー：08 DARK GRAY】【カラー：03 GRAY】

サイズ：男女兼用、XS-4XL



ピーナッツ スウェットシャツ

【カラー：03 GRAY】

【カラー:01 OFF WHITE】

【カラー：18 WINE】

【カラー：08 DARK GRAY】

【カラー：48 YELLOW】

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC