スヌーピーと仲間たちがデザイン！ ユニクロよりピーナッツのUTとスウェットの新デザインが本日発売
【UTコレクション「ピーナッツ」】 9月1日 発売 価格： UT 各1,990円 スウェットシャツ 各2,990円
サイズ：男女兼用、XS-4XL
ユニクロは、UTコレクション「ピーナッツ」を9月1日に発売する。
本コレクションは、世界中で愛され続けているコミック「ピーナッツ」の75周年を記念したもの。今回、スヌーピーと仲間たちがデザインされたUT（グラフィックTシャツ）およびスウェットシャツが登場する。価格はUTが各1,990円、スウェットシャツが各2,990円。
UT（グラフィックTシャツ）
ピーナッツ UT/オーバーサイズフィット【カラー：01 OFF WHITE】 【カラー：18 WINE】 【カラー：08 DARK GRAY】 【カラー：03 GRAY】
スウェットシャツ
ピーナッツ スウェットシャツ
【カラー：03 GRAY】
【カラー:01 OFF WHITE】
【カラー：18 WINE】
【カラー：08 DARK GRAY】
【カラー：48 YELLOW】
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC