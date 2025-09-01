【フローラノーティス ジルスチュアート×クリスマスコフレ2025】予約日＆発売日は？｜限定ラズベリーローズ＆バニラの香りでスターアイテムが勢揃い！
フローラノーティス ジルスチュアートの2025年ホリデーのテーマは「Winter Flowery Party」。フルーティフローラルの香り「ラズベリーローズ＆バニラ」が、冬の寒さを忘れるほどのときめきとともに、心にぬくもりを灯すようなひとときを演出します。
甘酸っぱいベリーやフルーティなピーチ、マスカットがホリデーの煌めきと高揚感をかきたてながら、ミドルノートにはローズやミュゲなどのフローラルが。ラストはやわらかなバニラに上品なムスクやアンバーが重ねり、繊細なぬくもりをもたらします。
シャンパンやブーケに囲まれたウィンターパーティをイメージした華やかなパッケージも注目です！
＼第1弾のラインアップをcheck／
まずは、「ラズベリーローズ＆バニラ」の香りを堪能できるセット。ホールケーキのようなボックスの中には、オードパルファン、ボディオイル、ヘアミルク、リップエッセンスが入っています。シーンや用途に合わせて香りを纏え、重ねることで奥行きもプラス。ホリデーシーズンの気分を盛り上げます。
「ラズベリーローズ＆バニラ」の香りを軽やかに纏えるオードパルファン。小さめサイズで持ち運びにもおすすめです。
乾燥しがちな冬の肌に潤いと輝きをもたらす、しっとりタイプのボディオイル。ゴールドパールを配合し、ほんのり煌めきを纏った肌に仕上げます。
髪に潤いとまとまりを与え、なめらかでツヤやかに仕上げるヘアミルク。髪のダメージの補修や熱・摩擦・紫外線から髪を守る機能はもちろん、ニュアンスメイクもかなえます。
ラズベリーローズの彩りとゴールドパールの輝きがツヤやかで魅力的な唇へと導くリップエッセンス。ツヤ高い保湿膜が唇に密着し、ベタつかずみずみずしいつけ心地も魅力です。
オイルベースのスティックフレグランス。とろけるようになじみ、ふんわり優しい香りが続きます。マルチバームとしても使え、いつでもどこでも指先や毛先に潤いをオン。花びらを象徴的にあしらったスティックは、「ラズベリーローズ＆バニラ」をイメージした赤みピンクのカラーにドレスアップし、手にするたびに気分も上がりそう♪
植物の恵みをたっぷりと凝縮した保湿バター。コクがあるクリームが体温でとろけてなじみ、ベタつかず、長時間しっとりと保湿します。みずみずしく深みのある甘さと潤いで全身を満たし、至福のひとときを演出してくれそう♪
キメ細かく上品でまろやかなタッチのハンドクリーム。ゴールドパールを配合し、繊細な煌めきを手肌に宿します。フローラノーティス ジルスチュアートのハンドクリームの中でもしっかりとしたしっとり感を実感できるタイプで、特に乾燥が気になるこれからの季節はマストハブ！
素早くキメの細かい泡が手肌を優しく包んで汚れを落とすハンドウォッシュ。泡切れがよく、洗い上がりはなめらかでみずみずしい後肌を実感できます。限定デザインは、洗面台に置いておくだけで空間をアップデートしてくれそう。
＼第2弾のラインアップをcheck／
第2弾には、毎年人気のオードパルファンのミニサイズのセットが登場！今年は、フローラノーティス ジルスチュアート歴代の冬の香りが、いつでもどこでも香りのお直しができるロールオンタイプで楽しめます。
フローラノーティス ジルスチュアートのホリデーといえばこの香り！グリーンパウダリーフローラルの香調で、清々しくもあたたかみのある印象をもたらします。
今コレクション限定の香りがロールオンタイプで手に入るのはこのセットだけ！ぜひバッグに忍ばせて外出先でも香りを楽しんで。
2023年のホリデーコレクションで話題となったフルーティフローラルの香り。みずみずしい甘さのピーチやプラムと弾けるピンクペッパーから始まり、ミドルノートにはピーチブロッサムやスウィートを中心とした冬の花々が。ラストにはしっとりとした甘さのカシミアムスクや心落ち着くサンダルウッドが香り、希望と幸福感をもたらします。
フローラノーティス ジルスチュアートの冬を代表する3種類の香りが楽しめるヘアオイルのセット。植物オイル（植物由来成分を含むオイル）とエッセンスをブレンドする2層タイプのオイルセラムが浸透補修しながら、ベタつかずやわらかくツヤやかな髪に仕上げます。オードパルファンのセットと一緒に手に入れてレイヤードを楽しむのもおすすめ。
【セット内容】ホワイトスノードロップ、ラズベリーローズ＆バニラ、ブリスフルピーチブロッサム リペアヘアオイル 各20ml
[btk_sh_comment_pro name="7年連続クリスマスコフレアイテムページ担当エディター K" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/kodamayuki.jpg" kenja_title="hidden"]今年は、ホリデームードをぐっと上げてくれそうな多幸感たっぷりの香り！上品で甘すぎない香りは、大人のモテフレグランスにもおすすめです。どれもやわらかな香り立ちで使うシーンを選ばないのも高ポイント！オードパルファムに加えて、美を格上げできる保湿系コスメが揃っているので、ぜひライフスタイルに合わせて香りを楽しんでみて♪[/btk_sh_comment_pro]
「フローラノーティス ジルスチュアート ラズベリーローズ＆バニラ コフレ」￥8,800
「フローラノーティス ジルスチュアート ラズベリーローズ＆バニラ フレグラントチャーム」5g ￥4,290
「フローラノーティス ジルスチュアート ラズベリーローズ＆バニラ マルチホイップバター」60g ￥4,180
「フローラノーティス ジルスチュアート ラズベリーローズ＆バニラ シマーハンドクリーム」30g ￥1,980
「フローラノーティス ジルスチュアート ラズベリーローズ＆バニラ ハンドウォッシュ」195ml ￥2,750
「フローラノーティス ジルスチュアート ウィンターフラワリーパーティー オードパルファンセレクション」￥4,950
「フローラノーティス ジルスチュアート ウィンターフラワリーパーティー リペアヘアオイルセレクション」￥4,950
※予約はEC及び店舗にて予定
※税込
フローラノーティス ジルスチュアート公式HP＞＞
