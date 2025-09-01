【流転に咲く～地脈の神と聖泉の巫女～】 9月1日 先行配信開始

【拡大画像へ】

viviONは、同社の出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「流転に咲く～地脈の神と聖泉の巫女～」を、総合電子書籍ストア「comipo」にて9月1日より先行配信する。

本作は、「呪いの子」として迫害されてきた涼野が2度目の人生をやり直す姿が描かれるマンガ。涼野の「今度こそ、自由に生きてみせる」という決意が美麗な土地神・羅環の元に彼女を引き合わせる。

□「流転に咲く～地脈の神と聖泉の巫女～」の作品ページ

【流転に咲く～地脈の神と聖泉の巫女～】

不意に訪れた二度目のチャンス！今度こそ、自由に生きてみせる！

髪と目の色のせいで、力はあるのに家族や周りから迫害を受ける「呪いの子」涼野。涼野は、少しでも皆に愛されたいと願い続ける中で、ある日突然「巫女の力」を開花させた。

だが、彼女の望む未来は訪れず、その力をいいように死ぬまでこき使われ……彼女はついに無惨な死を迎えてしまった。

──「一度でいいから自由に生きてみたかった……」

後悔と失意の中、彼女が目を覚ますと、そこはかつて見た過去の世界だった。

不意に訪れたやり直しのチャンス！家族とは訣別する道を選び、今度は自由に生きてみせる！

その決意は、美麗な土地神・羅環の元に彼女を引き合わせる。彼女は思いも寄らない新たな人生のスタートを迎えることに――！？

(C) 2021 viviON, inc.