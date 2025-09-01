ドワンゴは総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」にて、「北条司作品無料＆66円」キャンペーンを開催する。実施期間は9月1日0時より9月14日23時59分まで。

本キャンペーンは、完全新作アニメがディズニープラスで9月より独占配信予定の「CAT’S EYE」や「シティーハンター」など漫画家・北条司氏の作品が対象となる。期間限定の無料公開や1冊66円の特別価格での販売など、お得に北条司氏のマンガを楽しめるチャンスとなっている。

□「北条司作品無料＆66円」キャンペーンのページ

CAT’S EYE

シティーハンター

対象作品：

「CAT’S EYE」：1巻～5巻無料、1～5巻66円

「シティーハンター」：1巻～8巻無料、1～5巻66円

「エンジェル・ハート1stシーズン」：1巻～5巻無料、1～5巻66円

「エンジェル・ハート 2ndシーズン」：1巻～5巻無料、1～5巻66円

「F.COMPO」：1巻～2巻無料、1巻66円

「RASH!!」：1巻無料

「キャッツ・愛」：1巻～2巻無料、1巻66円

「こもれ陽の下で…」：1巻無料

「CITY HUNTER外伝 伊集院隼人氏の平穏ならぬ日常」：1巻～2巻無料、1巻66円

その他、対象の北条司作品を各巻55円や半額など特別価格にて販売。