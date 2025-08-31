ブライトンがマンチェスター・シティに逆転勝利

イングランド・プレミアリーグ第3節が現地時間8月31日に行われ、ブライトンがホームでマンチェスター・シティと対戦。

日本代表MF三笘薫はフル出場を果たし、逆転ゴールをアシストする活躍を見せた。

三笘はプレミアリーグ開幕から3試合連続でスタメン出場。定位置の左サイドからマンCゴールに迫った。

試合は前半34分、ペナルティーエリア内でボールを受けたFWオマル・マーモウシュが強引に突破を試みると、こぼれ球にFWアーリング・ブラウト・ハーランドが反応。左足で押し込んでマンCが先制に成功した。

1点を追うブライトンは後半19分、右サイドのフリーキックをファーサイドで待ち構えたDFルイス・ダンクが折り返すと、MFマテウス・ヌネスのハンドを誘発。このPKを途中出場のMFジェームズ・ミルナーがきっちりと決めて同点に追いついた。

そして後半44分、ブライトンがカウンターでマンCゴールに迫ったなかで三笘がMFブラヤン・グルダにラストパス。ボールを受けたグルダは冷静に相手DFをかわし、逆転ゴールをゲット。試合終盤でブライトンが逆転に成功した。

このまま試合は2-1で終了し、三笘は足をつりながらもフル出場。ブライトンが開幕3試合目で待望の今季初勝利となった。（FOOTBALL ZONE編集部）