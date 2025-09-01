「ミス週刊少年マガジン」江下晏梨、8等身の抜群プロポーションで魅了
【モデルプレス＝2025/09/01】「ミスマガジン2025」のミス週刊少年マガジンを受賞した江下晏梨が、9月1日発売の「ヤングマガジン」（講談社）40号の巻中グラビアに登場。水着姿で、抜群のスタイルを披露している。
【写真】「ミスマガGP」16歳美女、美バスト披露
「ミスマガジン2025」ミス週刊少年マガジンに輝いた江下が、股下約80cm・8等身の抜群プロポーションを披露。今号ではオレンジの水着姿で、美しいバストとウエストを見せている。
今号の表紙は「ミスマガジン2025」で賞を獲得した永岡ゆきね、晴こころ、江下、富永実里、まるやそら、太田しずくの6人。巻頭グラビアには「ミスマガジン2025」でグランプリを受賞した永岡、巻中グラビアには「ミスヤングマガジン」を獲得した晴も登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ミスマガGP」16歳美女、美バスト披露
◆江下晏梨、抜群スタイル披露
「ミスマガジン2025」ミス週刊少年マガジンに輝いた江下が、股下約80cm・8等身の抜群プロポーションを披露。今号ではオレンジの水着姿で、美しいバストとウエストを見せている。
◆表紙は「ミスマガジン2025」受賞者
今号の表紙は「ミスマガジン2025」で賞を獲得した永岡ゆきね、晴こころ、江下、富永実里、まるやそら、太田しずくの6人。巻頭グラビアには「ミスマガジン2025」でグランプリを受賞した永岡、巻中グラビアには「ミスヤングマガジン」を獲得した晴も登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】