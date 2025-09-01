Snow Man宮舘涼太「anan」2度目表紙で“舞い降りた覇王”に 完璧の裏に隠された思いとは
【モデルプレス＝2025/09/01】Snow Manの宮舘涼太が、9月10日発売の雑誌『anan』（マガジンハウス）2462号の表紙に登場。2年ぶり2度目となる同誌の表紙を飾る。
【写真】亀梨和也＆宮舘涼太、ゼロ距離で色気に満ちた姿披露
映画『火喰鳥を、喰う』やバラエティなどで唯一無二の存在感を見せる宮舘。エレガンス、クール、ワイルドなど、今回撮影用に4パターンのスタイリングと世界を用意。それぞれ憑依するかのような圧巻の表現力で、迫力ある“舘様”ワールドが炸裂した。
そんな中表紙になったのは、宮舘の闘神のような気高さ、高貴さを表現した“舞い降りた覇王”の姿。中面では、宮舘の素の魅力を1番引き出した、シンプルの極みともいうべき逞しくも尊いタンクトップ姿も披露。シーツにくるまれ、無邪気なアイドルスマイルも披露。シンプルだからこその、宮舘の素の美しさ、普段はなかなか見られないチャーミングな“舘様”も観ることができる。
また、今回の撮影では宮舘の出演映画『火喰鳥を、喰う』に合わせ、鳥をイメージした撮影を敢行。赤い着物をレザーパンツと合わせ、現代風にアレンジしたまるでロックスターのような“赤い鳥スタイル”、オールブラックのタイトなシルエットに身を包み羽根を散らしながら不敵にほほ笑む“カラススタイル”、さらにエレガントなレースブラウスで優美にポーズをとる“白鳥スタイル”。どのスタイルも“舘様”しか着こなせない、“舘様”にしか成立し得ない世界観に。スタイルごとに魅せ方を変え、撮影現場をあっという間に“宮舘劇場”に変えた宮舘。圧倒的オーラで、その場にいたスタッフ全員を魅了した。
さらに、これまで歌舞伎をはじめ、様々な舞台・ステージで完璧なパフォーマンスを見せてきた宮舘に、その裏に隠された思いについてインタビュー。“舘様”の人としての体温が伝わる内容となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】亀梨和也＆宮舘涼太、ゼロ距離で色気に満ちた姿披露
◆宮舘涼太、4パターンのスタイリング披露
映画『火喰鳥を、喰う』やバラエティなどで唯一無二の存在感を見せる宮舘。エレガンス、クール、ワイルドなど、今回撮影用に4パターンのスタイリングと世界を用意。それぞれ憑依するかのような圧巻の表現力で、迫力ある“舘様”ワールドが炸裂した。
◆宮舘涼太、“完璧”の裏に隠された思いとは
また、今回の撮影では宮舘の出演映画『火喰鳥を、喰う』に合わせ、鳥をイメージした撮影を敢行。赤い着物をレザーパンツと合わせ、現代風にアレンジしたまるでロックスターのような“赤い鳥スタイル”、オールブラックのタイトなシルエットに身を包み羽根を散らしながら不敵にほほ笑む“カラススタイル”、さらにエレガントなレースブラウスで優美にポーズをとる“白鳥スタイル”。どのスタイルも“舘様”しか着こなせない、“舘様”にしか成立し得ない世界観に。スタイルごとに魅せ方を変え、撮影現場をあっという間に“宮舘劇場”に変えた宮舘。圧倒的オーラで、その場にいたスタッフ全員を魅了した。
さらに、これまで歌舞伎をはじめ、様々な舞台・ステージで完璧なパフォーマンスを見せてきた宮舘に、その裏に隠された思いについてインタビュー。“舘様”の人としての体温が伝わる内容となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】