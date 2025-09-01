「ミスマガジン2025」GP・永岡ゆきね、美バスト披露 グラビア初挑戦
【モデルプレス＝2025/09/01】「ミスマガジン2025」でグランプリを受賞した永岡ゆきねが、9月1日発売の「ヤングマガジン」（講談社）40号の巻頭グラビアに登場。美しいバストを披露している。
【写真】「ミスマガGP」16歳美女、ノースリーブ姿で素肌輝く
応募数2826人の中からグランプリに輝いた永岡が、今号の表紙に登場。青色のビキニから、美しいバストを披露している。
今回初めてのグラビア挑戦となったが「前向きに楽しめました」と語った永岡。笑顔が弾けるフレッシュ姿を見せている。
今号の表紙は「ミスマガジン2025」で賞を獲得した永岡、晴こころ、江下晏梨、富永実里、まるやそら、太田しずくの6人。巻中グラビアには「ミスヤングマガジン」を獲得した晴、「ミス週刊少年マガジン」を獲得した江下が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ミスマガGP」16歳美女、ノースリーブ姿で素肌輝く
◆永岡ゆきね、美バスト披露
応募数2826人の中からグランプリに輝いた永岡が、今号の表紙に登場。青色のビキニから、美しいバストを披露している。
今回初めてのグラビア挑戦となったが「前向きに楽しめました」と語った永岡。笑顔が弾けるフレッシュ姿を見せている。
◆表紙は「ミスマガジン2025」受賞者
今号の表紙は「ミスマガジン2025」で賞を獲得した永岡、晴こころ、江下晏梨、富永実里、まるやそら、太田しずくの6人。巻中グラビアには「ミスヤングマガジン」を獲得した晴、「ミス週刊少年マガジン」を獲得した江下が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】