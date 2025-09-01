「ミスヤングマガジン」晴こころ、白ビキニ姿で美ボディ輝く
【モデルプレス＝2025/09/01】「ミスマガジン2025」のミスヤングマガジンを受賞した晴こころが、9月1日発売の「ヤングマガジン」（講談社）40号の巻中グラビアに登場。美しいボディを披露している。
【写真】「ミスマガGP」16歳美女、水着姿で美バスト披露
「ミスマガジン2025」のミスヤングマガジンを受賞した晴は、人生初の沖縄ロケで撮影を実施。今号では白のビキニに身を包み、白い肌が輝く美しいボディを披露している。
今号の表紙は「ミスマガジン2025」で賞を獲得した永岡ゆきね、晴、江下晏梨、富永実里、まるやそら、太田しずくの6人。巻頭グラビアには「ミスマガジン2025」でグランプリを受賞した永岡、巻中グラビアには「ミス週刊少年マガジン」を獲得した江下が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆晴こころ、色白美ボディ輝く
◆表紙は「ミスマガジン2025」グランプリ
