駅員へのカスハラに怒！「子どもの紛失なのに払うの？」と駅員に詰め寄った母親が、翌日まさかの行動に…【作者に聞く】
駅員経験のある漫画家ザバックさん(@theback_blog)は、X(旧Twitter)やブログで駅員を主人公にした漫画を公開し、注目を集めている。2024年1月に投稿された「あなたの責任ですよね？」は、駅員のあるあるをテーマに描かれた作品だ。このエピソードを紹介するとともに、作者に「子どもが切符を紛失した」という大人について話を聞いた。
駅でいつものように仕事をしている駅員ペン助のもとに、一組の親子がやってきた。母親は「バラ駅から乗ってきたんですけど、この子に切符を持たせたらなくしちゃったみたい」と説明。
ペン助が規則通り「紛失した際は再収受しますので250円ですね」と伝えると、母親は驚いた顔をして「子どもなんですよ!?仕方ないでしょ!!大人の私が無くしたなら払いますけどね!!」と文句を言い始めた。
しかし、そもそも子どもに切符を渡したのは母親自身のはず。ペン助が「だったらあなたが責任を取るべきでしょ？」と言うと、母親はさらにギャーギャーと文句を言い続けたのだった。そして翌日、この件で本社にクレームの電話がかかってきたのだという。
■「勘違いしている人が多い」作者が語る現実
実際に「子どもが切符を紛失した」と言ってくる親はいたのだろうか。ザバックさんは「そういう親御さんはいましたね。『子どもがなくしたから仕方ないですよねー(笑)』って笑顔で言ってくる人。僕はそういうときは必ず再収受していました」と話した。
「子どもが無くそうが親が無くそうが、もう一度お金をもらうのが普通なんです。勘違いしてる人が多いんですよね」と、駅員の立場から現実を語ってくれた。
また、最近ではICカードが普及していることについて、「モバイルICカード、つまりスマートフォンにICカードを入れている人が多いと思うんですが、驚いたことに通学定期券まで登録できるんですよ！時代は変化していくので、置いていかれないようにしたいですね」と、時代の変化に言及。
たとえ子どもが切符をなくしても、駅の対応は再収受が基本だ。子どもに切符を渡す際は、親が責任を持って管理するか、ICカードを利用する方が安全だろう。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
