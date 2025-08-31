◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第２８節 Ｃ大阪１―１広島（３１日・ヨドコウ桜スタジアム）

Ｃ大阪は先制に成功したが追いつかれ、広島と勝ち点１を分け合った。

前半３２分にＦＷルーカスフェルナンデスが自ら取ったＰＫを決めて先制に成功した。しかし、後半２７分にＦＫの折り返しを押し込まれて同点にされると、その後のチャンスは相手ＧＫの大迫敬介の好セーブに阻まれるなど、追加点は遠かった。試合後、アーサー・パパス監督は「両チームとも勝ちにこだわった試合をした。僕らもパフォーマンスは良かったと思うが、ゴールキーパーの質のところが試合を決めた」と、２度の決定機を阻まれた相手の守護神をたたえた。

試合直前には、ＭＦ柴山昌也がＭＦ田中駿汰に代わってスタメン出場するアクシデントもあった。２３日の神戸戦（１△１、ヨドコウ）では左ウイングで先発出場していたＦＷ本間至恩もこの日はベンチ外。指揮官は「本間至恩はこの１週間練習をしてきたが、体調を崩してしまって抜けてしまった。田中駿汰に関しては試合の直前に、ひざに違和感があった」と、説明した。