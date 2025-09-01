ダイアン津田篤宏のカラオケでの女性への異常行動が暴露され、元人気アイドルが「怖すぎる」と恐怖に震えるシーンがあった。

【映像】ダイアン津田のカラオケでの女性への異常行動

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。

人気者になり、地位も名誉も手に入れてツッコミがないがしろになっているダイアンの津田篤宏。この日は、初心を忘れてしまった津田に、ツッコミのキレとイジられる快感を取り戻してもらうため、30分間、イジらないで放置プレイをする企画「イジられる快感を取り戻せ！ダイアン津田30分放置プレイチャレンジ 2025」が放送された。放置プレイに協力する芸人として、中山功太、ネゴシックス、はんにゃ.の金田哲、ガクテンソクのよじょうが登場した。

注目を集めたのは、津田のカラオケでの行動だった。東京の津田軍団として津田と仲良くしている金田によると、津田はカラオケでのマイクの使い方に特徴があるという。

金田は「マイクって、普通は歌うだけじゃないですか」と前置き。しかし津田はマイクを使って隣に座っている女性の太ももあたりをちょんちょんと触るのだという。金田は「マイクを当てて、そのあと美味しそうにお酒を飲む」と津田の変わった癖を明かした。

とくに誰も歌っておらず、雑談をしているときに女性の体をマイクで触ることが多いそうで「ポーン」という音が部屋に響き渡るという。ちなみに、津田がマイクを女性にあてたあとに歌う曲は竹内まりやの『元気を出して』とのことだ。

この話を受けて加藤は「マイクを当てるっていうのは、怖すぎる。当てられたくないなって思いました」と恐れおののいた。