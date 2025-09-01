人気芸人の18年前の写真が公開され、あまりの変化のなさに千鳥の2人が「昨日やん」などと衝撃を受けるヒトコマがあった。

【映像】18年前から全く変わっていない人気芸人のビフォーアフター

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。

人気者になり、地位も名誉も手に入れてツッコミがないがしろになっているダイアンの津田篤宏。この日は、初心を忘れてしまった津田に、ツッコミのキレとイジられる快感を取り戻してもらうため、30分間、イジらないで放置プレイをする企画「イジられる快感を取り戻せ！ダイアン津田30分放置プレイチャレンジ 2025」が放送された。放置プレイに協力する芸人として、中山功太、ネゴシックス、はんにゃの金田哲、ガクテンソクのよじょうが登場した。

津田とは同期で若いころから仲が良かったという中山とネゴシックス。18年前に同期の芸人仲間で旅行に行った際の20代のころの写真が公開されると、ノブは「若い！」と声をあげた。そこには大悟も写っており「津田のTシャツ覚えてるわ」と当時を懐かしんだ。

しかしここでノブは写真の中に一人だけ、異常な人物がいることに気づいた。「ネゴだけ変わってない…」とノブが指摘すると、ネゴシックスは「20年経ちました！」と必死で訴えた。大悟は、写真を改めてよく見直すと「昨日やん。昨日でもあり、明日でもある」とツッコミ。明日の姿だと言っても違和感がないほどネゴシックスが変わっていないことを指摘した。