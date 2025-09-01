コクのある練乳と酸味の効いたいちごの味わい！ブルボン「クリームあ〜んぱん練乳いちご」

ブルボンは、ひとくちサイズのかわいいスナックパン「クリームあ〜んぱん練乳いちご」を2025年9月2日(火)に新発売します。

ブルボン「クリームあ〜んぱん練乳いちご」

内容量 ：38g

発売日 ：箱形態 2025年9月2日 (火) 全国発売

袋形態 2025年9月16日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：6カ月

「クリームあ〜んぱん練乳いちご」は、ひとくちサイズのパン生地の中に、練乳いちごをイメージしたクリームを入れました。

パンはイースト菌で発酵させ、カルシウムとその吸収を助けるビタミンDを配合しています。

“あ〜ん”と大きく口を開けて、小麦が香るパンの風味とコクのある練乳にいちごの酸味が効いたクリームの味わいを楽しんでいただきたい商品です。

クリームあ〜んぱん練乳いちご袋の

パッケージの

の絵柄は、

3種類あります☆

