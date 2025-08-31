三笘薫が89分に決勝アシスト！ブライトンはハーランドに先制を許すも…怒涛の４枚替え→39歳ミルナー＆グルダ弾、マンCを２−１逆転撃破
８月31日に開催されたプレミアリーグ第３節で、三笘薫を擁するブライトンが、マンチェスター・シティとホームで対戦。三笘がリーグ開幕から３試合連続で先発した。
開始９分、相手エースのハーランドに抜け出されるも弱いシュートに助けられ、守護神フェルブルッヘンが難なくキャッチする。
19分にはショートカウンターから三笘が裏へ。今季初ゴールが期待される日本代表MFは、相手DFのタイミングを上手くずらしてからゴール左隅にシュートを飛ばすが、22歳の若きGKトラフォードの好守に遭う。
先制点を奪えずにいると、34分にマルムシュのアシストでハーランドに押し込まれ、ビハインドを負う。
記録的なペースでゴールを量産するノルウェー代表の怪物は、この一戦がプレミアリーグ100試合目であり、同リーグ通算88点目となった。
０−１で折り返したブライトンは、60分に何とか状況を打開するために怒涛の４枚替え。アヤリ、ミルナー、リュテール、グルダを一気に送り込む。
すると、その直後に鋭いカウンターを発動。三笘のラストパスでミンテがシュートを放つも、またしてもトラフォードに阻まれる。
それでも67分、ヌネスのハンドでPKを獲得。これを古巣対戦の39歳ミルナーが、トラフォードの逆を突くキックできっちり決め、同点に追いつく。
79分にはペナルティエリア左端でパスを受けた三笘がシュート。しかし、ブロックに阻まれる。
攻勢を強めるホームチームは、土壇場の89分ついに勝ち越しに成功。三笘からパスを受けたグルダが見事に仕留めた。森保ジャパンのエースは今季初アシストとなった。
このまま２−１でタイムアップ。ブライトンが難敵シティ相手に鮮やかな逆転勝ちで、今季リーグ戦３試合目にして初勝利を挙げた。一方、覇権奪回を目指すシティは連敗となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘が的確かつ絶妙アシスト！土壇場89分の劇的決勝点
