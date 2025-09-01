Snow Man宮舘涼太“舞い降りた覇王姿”公開！『anan』にて鳥をイメージして撮影

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの宮舘涼太が、『anan』2462号（9月10日発売）の表紙に登場することが発表された。

■Snow Man宮舘涼太の圧巻なカリスマオーラは必見！

映画『火喰鳥を、喰う』やバラエティなどで唯一無二の存在感を見せるSnow Manの宮舘涼太。エレガンス、クール、ワイルドなど、今回は撮影用に4パターンのスタイリングと世界が用意され、それぞれ憑依するかのような圧巻の表現力で、迫力ある“舘様”ワールドが炸裂した。

そんななか表紙になったのは、宮舘の闘神のような気高さ、高貴さを表現した“舞い降りた覇王”姿。その圧巻のカリスマオーラは必見だ。

中面では、宮舘の素の魅力をいちばん引き出した、シンプルの極みとも言うべき逞しくも尊いタンクトップ姿を披露。また、シーツにくるまれ、無邪気なアイドルスマイルも公開。シンプルだからこその、宮舘の素の美しさ、普段はなかなか見られないチャーミングな舘様も楽しめる。

■撮影現場があっという間に“宮舘劇場”！

今回の撮影では、宮舘の出演映画『火喰鳥を、喰う』に合わせ、鳥をイメージした撮影を敢行。

赤い着物をレザーパンツと合わせ、現代風にアレンジした、まるでロックスターのような“赤い鳥スタイル”。オールブラックのタイトなシルエットに身を包み、羽根を散らしながら不敵に微笑む“カラススタイル”。さらに、エレガントなレースブラウスで優美にポーズを取る“白鳥スタイル”。

どのスタイルも舘様にしか着こなせない、舘様にしか成立し得ない世界観となり、スタイルごとに魅せ方を変え、撮影現場をあっという間に“宮舘劇場”に変えた宮舘。その場にいたスタッフ全員を魅了したその圧倒的オーラは必見だ。

■超人・舘様の人間的側面もうかがえるインタビュー

これまでに歌舞伎をはじめ、様々な舞台・ステージで完璧なパフォーマンスを見せてきた宮舘。今回のインタビューでは、その裏に隠された想いについても語る。

舘様の人としての体温が伝わるインタビューも、ぜひチェックしよう。

(C)anan/マガジンハウス

■書籍情報

2025.09.10 ON SALE

『anan』2462号

