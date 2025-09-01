『呪術廻戦』作者、完結後初の短期集中連載へ 岩崎優次とタッグで『≡-モジュロ-』原作担当
漫画『呪術廻戦』作者・芥見下々氏が原作を務め、作画・岩崎優次氏（『暗号学園のいろは』作画担当）とタッグを組んだ短期中連載載『≡-モジュロ-』が、8日発売の『週刊少年ジャンプ』41号よりスタートすることが発表された。芥見氏は2024年9月の『呪術廻戦』完結後、初の連載で、原作を担当するのは初となる。
【画像】画力すげぇ…『呪術廻戦』『暗号学園のいろは』両作者の書影イラスト
芥見氏は「週刊少年ジャンプ」2018年14号（同年3月5日発売）から2024年44号（同年9月30日発売）まで、６年半にわたってを連載。作画担当の岩崎氏は、同誌2022年51号（同年11月21日発売）から2024年10号（同年2月5日発売）まで、『暗号学園のいろは』（原作：西尾維新／全7巻）を連載し、作画を務めてきた。
予告カット初公開となり、初回は表紙＆巻頭カラー54ページで掲載される。
■芥見下々（あくたみ・げげ）氏プロフィール
「少年ジャンプNEXT!!」2014年Vol.2掲載の『神代捜査』でデビュー。「少年ジャンプGIGA」2017年Vol.１〜Vol.4にて『東京都立呪術高等専門学校』を短期連載。「週刊少年ジャンプ」2018年14号（同年3月5日発売）から2024年44号（同年9月30日発売）まで６年半にわたって『呪術廻戦』（全30巻＋『呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校』として0巻も発売中）を連載。コミックスは、完結と同時にシリーズ累計発行部数１億部（デジタル版含む）を突破した。
■岩崎優次（いわさき・ゆうじ）氏プロフィール
「少年ジャンプNEXT!!」 2015 vol.4掲載の『不幸のトーノ』（原作：繁在家政之）の作画担当でデビュー。「週刊少年ジャンプ」2022年51号（同年11月21日発売）から2024年10号（同年2月5日発売）まで、『暗号学園のいろは』（原作：西尾維新／全7巻）を連載し、作画を担当した。
