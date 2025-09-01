『キルアオ』アニメ化で来年放送 連載終了もPV公開で作者歓喜「幸運にも」
漫画『黒子のバスケ』などで知られる藤巻忠俊の最新作『キルアオ』が、テレビアニメ化されることが決定し、2026年に放送されることが発表された。あわせてティザービジュアル＆ティザーPVが解禁された。
【動画】いきなり衝撃！公開された『キルアオ』アニメ化PV
同作は、伝説の殺し屋として、どんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼十三がある日、謎の蜂に刺され13歳の姿になってしまったことから中学校に通い様々な事件や殺し屋たちとのバトルに挑む“青春やり直し系”アクションコメディ。
ティザービジュアルには制服を着て、通学鞄を持つフツーの学生かと思いきや、片手に拳銃をキメる十三の姿が。さらに、同時に解禁されたティザーPVの映像では、謎の組織を壊滅させるべく、激しいアクションを繰り広げる大狼十三の姿を見ることができる。しかし、謎の蜂に刺され気を失って目を覚ますと、まさかの中学生の姿に…。衝撃を受け唖然とする十三だが、始業チャイムが鳴り響き、これから始まるカオスな学園生活の開幕を知らせるようなコミカルな内容になっている。
監督はアニメ『君に届け』シリーズや『GREAT PRETENDER』などで知られる鏑木ひろ、制作スタジオは『黒子のバスケ』をプロデューサーとして手がけた黒木類が率いるCUEが担当する。
【藤巻忠俊コメント】
今まで応援してくださった読者の皆様ありがとうございました。連載は終わるんですが…幸運にもアニメにしてもらえることになりました…！おじさんが動くぞ！ラーメンをすする音がするぞ！家庭科部が喋るぞ！…言葉にするとなんなんでしょうね凄いのか凄くないのかよくわかりません。放送は来年、それまで残りのコミックスも出るし個人的にも何かやろうかと思っています。凄いのか凄くないのかよくわからないキルアオをこの先もぼちぼち楽しみながらふんわり期待してアニメをお待ちください。
【動画】いきなり衝撃！公開された『キルアオ』アニメ化PV
同作は、伝説の殺し屋として、どんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼十三がある日、謎の蜂に刺され13歳の姿になってしまったことから中学校に通い様々な事件や殺し屋たちとのバトルに挑む“青春やり直し系”アクションコメディ。
監督はアニメ『君に届け』シリーズや『GREAT PRETENDER』などで知られる鏑木ひろ、制作スタジオは『黒子のバスケ』をプロデューサーとして手がけた黒木類が率いるCUEが担当する。
【藤巻忠俊コメント】
今まで応援してくださった読者の皆様ありがとうございました。連載は終わるんですが…幸運にもアニメにしてもらえることになりました…！おじさんが動くぞ！ラーメンをすする音がするぞ！家庭科部が喋るぞ！…言葉にするとなんなんでしょうね凄いのか凄くないのかよくわかりません。放送は来年、それまで残りのコミックスも出るし個人的にも何かやろうかと思っています。凄いのか凄くないのかよくわからないキルアオをこの先もぼちぼち楽しみながらふんわり期待してアニメをお待ちください。