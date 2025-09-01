Snow Man宮舘涼太、“舞い降りた覇王”姿を披露 2年ぶり2度目『anan』ソロ表紙
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、9月10日発売の週刊グラビア誌『anan』2462号（マガジンハウス）の表紙を飾る。
【写真】怪しげな雰囲気の北斗（宮舘涼太）
宮舘は、2年ぶり2度目の同誌ソロ表紙となる。エレガンス、クール、ワイルドなど、4パターンのスタイリングと世界を用意。それぞれ憑依するかのような圧巻の表現力で、迫力ある“舘様ワールド”をさく裂させた。表紙になったのは、宮舘の闘神のような気高さ、高貴さを表現した“舞い降りた覇王”姿。圧巻のカリスマオーラを放つ。
中面では、宮舘の素の魅力を一番引き出した、シンプルの極みともいうべき逞（たくま）しくも尊いタンクトップ姿も披露。シーツにくるまれ、無邪気なアイドルスマイルも。シンプルだからこそ際立つ素の美しさ、普段はなかなか見られないチャーミングな姿も見せる。
今回の撮影では、宮舘の出演映画『火喰鳥を、喰う』に合わせ、鳥をイメージした撮影を敢行。赤い着物をレザーパンツと合わせ、現代風にアレンジしたまるでロックスターのような“赤い鳥スタイル”、オールブラックのタイトなシルエットに身を包み羽根を散らしながら不敵にほほ笑む“カラススタイル”、エレガントなレースブラウスで優美にポーズをとる“白鳥スタイル”。どのスタイルも宮舘しか着こなせない、宮舘にしか成立し得ない世界観に。スタイルごとに魅せ方を変え、撮影現場をあっという間に“宮舘劇場”に変えた圧倒的オーラを放つ。
これまで歌舞伎をはじめ、さまざまな舞台・ステージで完璧なパフォーマンスを見せてきた宮舘。今回のインタビューでは、その裏に隠された思いについても触れる。舘様の人としての体温が伝わるインタビューとなる。
今回は「素を磨く 2025」特集。AIに負けないこれからのスキルや、爪や歯といった先端を整えるパーツケア、QuizKnockと学ぶ数学的思考、達人に聞く最新の語学マスターメソッドなど、各種の素を磨くメソッドを紹介する。志田彩良、なえなの、M!LKが登場。MAZZELのバディグラビア企画もスタートする。
