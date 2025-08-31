DeNA藤浪晋太郎1073日ぶりに勝った！中日との再戦で7回無失点9奪三振　左打者8人相手に3四死球も耐えた！

ピンチを切り抜け、雄叫びを上げるDeNA・藤浪晋太郎(C)産経新聞社

DeNAの藤浪晋太郎が8月31日の中日戦（横浜）に先発。電撃加入後、2度目の1軍登板で7回無失点9奪三振の力投を見せ、阪神時代の2022年9月23日の広島戦（マツダ）以来、1073日ぶりのNPB勝利を飾った。

前回8月17日の同カード（バンテリン）では、投手の松葉貴大を含め、9人の左打者と対峙。5回1失点にまとめ、自身に白星こそ付かなかったが、チームは延長12回の末に競り勝った。

1試合のイースタン登板を挟んだ今回も、松葉との投げ合い。中日は遊撃のクリスチャン・ロドリゲス以外、8人の左打者を並べた。以下が中日の先発オーダー。

（中）岡林勇希

（二）樋口正修

（右）上林誠知

（一）ボスラー

（三）板山祐太郎

（左）大島洋平

（遊）※ロドリゲス

（捕）宇佐見真吾

（投）松葉貴大

※が右打者。

序盤3回まではストライク先行の投球で、パーフェクトの6奪三振。4回に先頭打者の岡林に投手強襲の内野安打を許し、1死一、ニ塁のピンチを招くも、味方の好守もあり無失点に封じた。