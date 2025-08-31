DeNA藤浪晋太郎1073日ぶりに勝った！中日との再戦で7回無失点9奪三振 左打者8人相手に3四死球も耐えた！
ピンチを切り抜け、雄叫びを上げるDeNA・藤浪晋太郎(C)産経新聞社
DeNAの藤浪晋太郎が8月31日の中日戦（横浜）に先発。電撃加入後、2度目の1軍登板で7回無失点9奪三振の力投を見せ、阪神時代の2022年9月23日の広島戦（マツダ）以来、1073日ぶりのNPB勝利を飾った。
【動画】変貌した藤浪晋太郎、渾身163キロの剛速球での奪三振シーン
前回8月17日の同カード（バンテリン）では、投手の松葉貴大を含め、9人の左打者と対峙。5回1失点にまとめ、自身に白星こそ付かなかったが、チームは延長12回の末に競り勝った。
1試合のイースタン登板を挟んだ今回も、松葉との投げ合い。中日は遊撃のクリスチャン・ロドリゲス以外、8人の左打者を並べた。以下が中日の先発オーダー。
（中）岡林勇希
（二）樋口正修
（右）上林誠知
（一）ボスラー
（三）板山祐太郎
（左）大島洋平
（遊）※ロドリゲス
（捕）宇佐見真吾
（投）松葉貴大
※が右打者。
序盤3回まではストライク先行の投球で、パーフェクトの6奪三振。4回に先頭打者の岡林に投手強襲の内野安打を許し、1死一、ニ塁のピンチを招くも、味方の好守もあり無失点に封じた。
5回は連続四球で1死ニ、三塁まで追い込まれたが、内野ゴロ2つで本塁生還を許さず。6回は2死からジェイソン・ボスラーに二塁打を浴びたが、次打者の板山を134キロのカットボールで空振り三振。ガッツポーズを繰り出し、小躍りするようにマウンドを駆け下りた。
7回も連打をきっかけに、再び1死ニ、三塁の大ピンチ。ここも右打者の代打・辻本倫太郎を二飛に仕留め、続く岡林を三ゴロに抑え込んだ。
藤浪は初回裏の1点の援護を守り抜き、7回裏に代打・宮崎敏郎を送られた。その宮崎が2点目のタイムリーを放つと、8回は伊勢大夢、9回は入江大生の継投で逃げ切り、中日を2-0で下した。
日本球界に戻ってきた剛腕は、史上373人目のNPB通算1000投球回も達成。2013年3月31日のヤクルト戦（神宮）から数え、通算191試合目の登板で大台に到達した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]