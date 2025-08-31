¡í¤æ¤Ç¸¶²è¡íÂè37²ó¡ª¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙºÇ¿·JC89´¬¤òÆÉ¤àÁ°¤Ë......Á°´¬88´¬¤ò¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤ª¤µ¤é¤¤!!
¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙºÇ¿·JC89´¬¤¬9·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë2ºýÆ±»þÈ¯Çä¡ª¡¡Á°´¬87´¬¤«¤é¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤¬Áª¤ÖÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø½µ¥×¥ìNEWS¡ÙÏ¢ºÜÃæ¡ÊËè½µ·îÍËÈ¯Çä¡¢¤ª¤è¤Ó¹¹¿·¡Ë¤ÎÌ¡²è¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ºî¡Ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢JC¡Ë³Æ´¬¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤´¼«¿È¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¸¶²è¤òÁª¤ó¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¥·¥ê¡¼¥º´ë²è"¤æ¤Ç¸¶²è"Âè37²ó¡£
¿·ÀªÎÏ¡¦»þ´ÖÄ¶¿Í¤Î¼çÎÏÁÈ"¸ÞÂç¹ï¡Ê¤´¤¿¤¤¤³¤¯¡Ë"¤È¡¢ÀµµÁÄ¶¿Í¡¢´°àú¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡ËÄ¶¿Í¤é´ûÂ¸¤ÎÄ¶¿ÍÀªÎÏ¤¬Âç·ãÆÍ¡ª¡¡À¤³¦¤Ë»¶¤é¤Ð¤ë4¤Ä¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÆ±»þ¤Ë¥´¥ó¥°¤¬ÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿Á´ÌÌÂÐ¹³Àï¤Î¹ÔÊý¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙºÇ¿·JC89´¬¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Ë¡ª
¤½¤ì¤òÆÉ¤àÁ°¤Ë¤ª¤µ¤é¤¤¤ò·ó¤Í¤Æ......È¯ÇäÃæ¤ÎÁ°´¬JC88´¬¤«¤éºî¼Ô¡¦¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ÎÎ¾ÀèÀ¸¤Ë¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤Ì¡²è¸¶¹Æ1Ëç¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÍýÍ³¤âÅº¤¨¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ïºî²èÃ´Åö¡¦Ãæ°æµÁÂ§ÀèÀ¸¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Î1Ëç¡ÊJC88´¬¡¿60¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¤Î¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¥â¥Ï¡¼¥ô¥§º½Çù¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Ï¡¢»þ´ÖÄ¶¿Í"¸ÞÂç¹ï"¤Î¤Ò¤È¤ê¥¨¥¯¥µ¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÈÁø¶ø¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿·¤¿¤Ê»þ´ÖÄ¶¿Í¥¬¥¹¥È¥Þ¥ó¤â¥¨¥¯¥µ¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¼ê¤Ë¤è¤êÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÎÆ®¤¦¤Ù¤Áê¼ê¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÛÄê³°¤ÎÏ¢Àï¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢¸ÍÏÇ¤¦¥¥óÆù¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÈà¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä¶¿Í¤¬½Ð¸½¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¤¢¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿ÃË¤À¤Ã¤¿!?
¡½¡½Ãæ°æµÁÂ§ÀèÀ¸¡Ê¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¦ºî²èÃ´Åö¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÁêËÀ¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇÀè¡¹¤ÎÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢º£¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌÜ¶Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Â¤ÏËÍ¤Î¤Û¤¦¤«¤é´õË¾¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤é¡¢¥ª¥á¥¬¡¦¥±¥ó¥¿¥¦¥ê¤ÎÏ»ÁùµÒ¡Ê¤í¤¯¤½¤¦¤«¤¯¡ËÊÔ¤Î·èÃå¤¬¤½¤í¤½¤í¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Î¿·¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹½ÁÛ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢Èà¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤ä¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤Æ¤É¤ó¤ÊÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ª¤Ü¤í¤²¤ËÁêÃÌ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤«¤é¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤Ï·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÏÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤¿¤½¤Îµ¡²ñ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÁª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸¶¹Æ¤Ï¤³¤Î1Ëç¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÁ°¤«¤é¤Î¿ô¥Ú¡¼¥¸¡¢¤¢¤¨¤ÆìÔÂô¤ËËç¿ô¤ò»È¤Ã¤ÆÍ¾±¤¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥³¥Þ³ä¤ê¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ËÍ¤Î´üÂÔ´¶¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤âÈà¤Î³èÌö¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸¶¹Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¸¶ºî¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¡¦ÅèÅÄÎ´»ÊÀèÀ¸¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¤³¤Î£±Ëç¡ÊJC88´¬¡¿132¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë¡£
¥½Ï¢¤Î¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¿¼¤¤¿¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢»þ´ÖÄ¶¿Í"¸ÞÂç¹ï"¥Ú¥·¥ß¥Þ¥ó¤È¤Î·èÀï¤ËÄ©¤à¤Î¤ÏÀµµÁÄ¶¿Í¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó......¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÈëÌ©¤ÎÄ¶¿ÍÍÜÀ®µ¡´Ø"Ïµ¤ÎÉô²°"¤òÃ¦Áö¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Á¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤¹¤¿¤á¤½¤Î»ÜÀß¤Î·ÙÈ÷¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÄ¶¿Í¤Î»Ñ¤ËÊ±¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ®¤¦¤³¤È¤òÁªÂò¡£»î¹ç¿Ê¹Ô¤ÎÉ¬Í×¾å¡¢±§ÃèÄ¶¿Í°Ñ°÷²ñ¤«¤éÌ¾Á°¤òÌä¤ï¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò¹â¤é¤«¤Ë¤³¤¦Àë¸À¤·¤¿¡£¡Ö¥¯¥í¥¨¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¡£
¡½¡½ÅèÅÄÎ´»ÊÀèÀ¸¡Ê¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¦¸¶ºî¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¶À¤¡Ù¤Î»þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¯¥í¥¨¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Ä¶¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤ÎÊÑÁõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ø¶À¤¡Ù¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ê¤é¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤ÏÅâÆÍ¤Ë¸½¤ì¤ÆÅâÆÍ¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤¯¤È¤¤¤¤¤Û¤É¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦Ä¶¿Í¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¤³¤Î»Ñ¤ËÊÑÁõ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤ÞÈà¤Ë¥¯¥í¥¨¤È¤·¤Æ¤Î»î¹ç¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤ÈÉ¬¤º¼Â¶·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Õ¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÌ¾Á°¤Î·ï¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì¾Ìµ¤·¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ÖÆæ¤ÎÄ¶¿Í¡×¤È¼Â¶·¤Ë¸Æ¤Ð¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÈà¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥¨¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÌ¾Á°¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÄ¾Á°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥·¥ß¥Þ¥ó¤â»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡Ö¥¯¥í¥¨¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½÷À¤ËÂ¿¤¤Ì¾Á°¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø¶À¤¡Ù¤Îº¢¤«¤é¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ï¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤¦Ì¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Á´±§Ãè¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤¿»þ´ÖÄ¶¿Í"¸ÞÂç¹ï"¤È¤Î4»î¹çÆ±»þÂÐ¹³Àï¡¢¤Þ¤ºÂç¤¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¨¡×¤ËÊ±¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤È¥Ú¥·¥ß¥Þ¥ó¤Î°ìÀï¡£¤À¤¬¤½¤Î»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿µ»¤Î¿ô¡¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¤Õ¤¿¤ê¤ÎÄ¶¿Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈá°¥¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸´Ñ¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¤ÏÆ®¤¤¤Î¹ÔÊý¤âº¸±¦¤¹¤ë!?
