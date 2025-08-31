「ウエスタン、阪神８−７くふうハヤテ」（３１日、レクザムボールパーク丸亀）

阪神はくふうハヤテになんとか競り勝った。先発のマルティネスは味方のミスが絡み５失点。だが、打線が奮起し、三回に４得点を挙げるなどシーソーゲームを制した。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−マルティネスは５失点も、味方のミスが絡んだ。

「悪くないねん。決め球が高くなってるだけで、よく粘ったと思うよ。最後に１本打たれとったら７点、８点となるところで最後しっかり粘ったよ。球数が多くなったのは味方のミスが出たのでしょうがないとしてもマルちゃん悪くない。最後の決め球をもっと低く意識しろという反省点やな」

−ゲラは２イニングを投げた。

「１イニング目良かったけど。２イニング目すんなり行けないのがゲラやな。今日の勝因はそこを救ったのが福島やな。もう超ファインプレーや。チャージといいスローイングといい。打ち合いのように見えるけど、福島のバックホームが全て」

−山田は２安打。守備のミスは反省点。

「こんだけ出したらそこそこ打つよ。守備はなかなかな上手くいかない日もある。今も反省会や。スローイングのミス、キャッチングのミスは無くすように口酸っぱく言ったけどね。戸井が久しぶりに２本！２カ月ぶりか？」

−香川で２勝。鳴り物応援もあり、香川のスポーツ熱を実感したのでは

「うどんのようにね、今日も粘り強い。粘り腰。コシのある讃岐うどんや。粘りのある野球ができたということや」

（嶋村が通る）

「嶋村！朝からうどん食べてるやろ？」

嶋村「はい！」

（川崎が通る）

「川崎は？」

川崎「食べました！」

「ほらこうやって、やっぱりうどんのように。さぬきうどんのように腰が強い。今日はさぬき野球！さぬきうどん野球や！」