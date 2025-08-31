コロンバン原宿サロン限定♡最高級シャインマスカットパフェ登場

秋の訪れとともに、甘く芳醇なフルーツが恋しくなる季節。そんな時期にぴったりのデザートが、コロンバン原宿サロンに新登場します。長野県の名門「岡木農園」で育まれた最高級シャインマスカットを贅沢に使った、期間限定のパフェです。美しいフォルムと共に、一口ごとに広がる香りや味わいに心奪われるはず。特別なティータイムに訪れてみてはいかがでしょうか♪

岡木農園のシャインマスカットを堪能

使用されるのは、長野県須坂市で大正時代から続く「岡木農園」の最高級シャインマスカット。

太陽の光をたっぷり浴びた果実は、弾けるような食感と甘みが特徴です。国内外でも高い評価を得る名門農園ならではの品質で、秋の味覚を存分に楽しめます。

美しい層が織りなす贅沢パフェ

パフェには、シャインマスカット8粒をトッピング。

フランスロレーヌ産の塩を加えたミルクアイス、スパークリングワインのジュレ、自家製レモンカードやラズベリーソースが重なり、甘みと酸味の絶妙なハーモニーを奏でます。

さらにアーモンドチュイルやサクサクシリアルの食感も加わり、最後まで飽きのこない贅沢な仕上がりです。

選べるドリンクセットで優雅に

パフェは単品2,970円、ドリンクセット3,300円（税込）。セットではコーヒー、ニルギリ紅茶、3種のハーブティーからお好みの一杯を選べます。

爽やかなドリンクとともにいただくことで、より上質なティータイムを過ごせます。販売期間は9月1日から10月31日まで。秋だけの特別な味わいをぜひ体験して。

秋のご褒美スイーツを原宿で

旬のシャインマスカットを贅沢に使用したコロンバン原宿サロンの「シャインマスカットパフェ」。

果実の上品な甘みと、ソースやジュレが織りなす奥行きのある味わいは、この季節ならではのご褒美です。美しいビジュアルも、写真に残したくなるほど魅力的♡

期間限定の特別なパフェを、ぜひ原宿で楽しんでみてください。