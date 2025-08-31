体は正直に答えてくれます。男性の態度や仕草に表れる「本気度」
ほとんどの男性はなかなか言葉で愛情表現をしてくれません。でも、体は正直なんです。
そこで今回は、男性の態度や仕草から「本気度」を確かめる方法を紹介します。
｜あなたの言動を気にしている？
男性は好きな女性の言動１つ１つが気になって仕方がないもの。
特に一緒にいるときほど女性の行動をよくみているので、相手の体調の変化にもいち早く気がつきます。
また、LINEで「今何してる？」と行動をチェックしてくるのは、男性なりの愛情表現の１つと考えてください。
｜よく褒めてくれる？
あなたは日頃、彼のことをよく褒めていますか？
好きな女性を褒めることで、同時に「しっかり自分のよいところも見てほしい」と思っています。
｜あなたにだけに甘えてくる？
男性は、心を許している女性にだけは甘えたくなる傾向があります。
実は「本命の女性には自分の弱いところを知ってほしい」とさえ思っているのです。
彼があなたにだけ甘えてくる様子であれば、かなり愛されていると思って間違いないでしょう。
｜あなたを喜ばせようとする？
男性は大好きな女性が喜んでくれることに幸せを感じる生き物。
彼からのサプライズが増えてきたら、「あなたを喜ばせたい愛の証」と言って間違いありません。
誕生日や記念日に限らず、彼から思わぬサプライズがあれば、素直にその愛を受け入れましょう。
男性のちょっとした態度や仕草の中にあなたへの本心が隠されています。
日頃から気になる男性の言動を観察して「本気度」を確かめてみてくださいね。
🌼言葉よりも行動に注目してください。男性の「愛情の強さ」を確認する方法