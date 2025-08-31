さっきまで優しかったのに…。メンヘラ男子に振り回される「恋の行く末」
昨日は甘えてきたのに、今日はそっけない。LINEは既読スルーかと思えば、急に長文で愛を語ってくる…。そんな「メンヘラ男子」と付き合っていると、気づけば振り回されてばかり。ドキドキよりも心の疲れが先にやってくるでしょう。そこで今回は、メンヘラ男子に振り回される「恋の行く末」について解説します。
優しさと冷たさの落差に消耗する
メンヘラ男子は感情の波が激しく、その日の気分で態度が変わりがち。機嫌が良い日は甘えてきて「可愛いな」と思えるのに、翌日は無視や冷たい態度…。そのギャップに合わせて気を使ううちに、「彼を怒らせないように」と自分を抑えるようになっていくでしょう。そして、結果的にご機嫌取りをしているような感覚になり、心はどんどん消耗していくのです。
安心より不安が大きくなっていく
健全な恋愛は“安心感”がベース。でもメンヘラ男子との関係は、その逆で“不安”が積み重なります。連絡が取れなくなっては「嫌われた？」と焦り、急に甘えてきて「やっぱり私を好きなんだ」と安堵する…。このジェットコースターの繰り返しで、信頼関係は育たず、疑念や依存が強まっていくのです。
「彼を支えたい」が足枷になることも
彼の不安定さに「私がそばで支えなきゃ」と思う女性は少なくありません。でも、その優しさが、逆に恋愛に疲れる原因に。彼はあなたのサポートを当たり前に感じ、改善する努力をしなくなるのです。結果として、あなたばかりが疲弊し、関係のバランスは完全に崩れてしまいます。
恋は本来、安心と幸せをもたらすものですが、メンヘラ男子との恋はその真逆になりがち。なので、そんな振り回される恋を手放すことで、幸せな恋を呼び込む第一歩にしてくださいね。
※本コンテンツの画像は生成AI（ChatGPT）を利用して作成しています
